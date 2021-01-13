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    Роттердамцы уверенно разберутся с середняком?

    «Фейеноорд» — «Зволле». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.23 на матч чемпионата Нидерландов 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Зволле»
    Футболист «Фейеноорда»
    В среду, 13 января, в 16-м туре нидерландской Эрадивизии «Фейеноорд» в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» примет «Зволле». Начало — в 23:00 по мск. «Фейеноорд» — «Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фейеноорд»

    У «Фейеноорда» на счету находится 32 очка после 15 туров, позволяющие команде находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая первому «Аяксу» три балла.

    Клуб из Роттердама вышел победителем из своих последних двух проведенных встреч. Он поочередно одолел в родных стенах «Херенвен» (3:0) и в дерби «Спарту» (2:0) на ее арене.

    Однако перед этим «южане» добыли всего лишь одну викторию в семи проведенных играх в различных турнирах. Еще в этом отрезке они поровну поделили мировые результаты и поражения.

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    На «Де Куйп» в текущем чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» еще пока не знал горечи поражений, выиграв три поединка при четырех ничейных исходах, разница мячей в них составляет 12:5.

    «Зволле»

    «Зволле» является середняком нидерландского первенства. После 15 проведенных встреч имеет 17 очков в копилке и отрыв от опасной зоны в семь пунктов.

    «Звездоносцы» за всю турнирную дистанцию чемпионата смогли добыть всего лишь три победных результата, восемь раз сыграли вничью и потерпели только четыре фиаско, забили 17, пропустили 23 гола.

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    • Сейчас у «сине-белых» серия из трех матчей без поражений. В этом отрезке они обыграли в гостях одного из аутсайдеров «Ден Хааг» (2:0), а также дома поделили очки с «Эмменом» (0:0) и АЗ (1:1).

    Вне родных стен «Зволле» добыл одну викторию, дважды терпел поражения и четыре игры свел вничью, разница забитых и пропущенных — 9:15.

    Отметим, что «Фейеоорд» за последние шесть игр с «Зволле» выиграл в пяти из них и раз проиграл.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Зволле» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.75.

    В родных стенах роттердамцы, скорее всего, уверенно обыграют середняка лиги. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).

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