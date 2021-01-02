«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Англии 2 января 2021 года

«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своей копилке лишь восемь очков и отстает от спасительной строки на пять баллов.
В текущем первенстве «дрозды» пока одержали только одну виктория, одолев в конце ноября дома безнадежный «Шеффилд Юнайтед» (1:0), после чего они четыре раза были повержены и дважды сыграли вничью.
Отметим, что обе мировые были в гостях по 1:1 с «Ман Сити» и «Ливерпулем». В своей последней проведенной встрече чемпионата они были уничтожены в родных стенах «Лидсом», проиграв со счетом 0:5.
На своей территории «Вест Бромвич» в текущем розыгрыше АПЛ раз выиграл, дважды расходился миром и потерпел пять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 5:20.
«Арсенал»
«Арсенал» пока находится во второй половине турнирной таблице АПЛ, на 14 месте. У коллектива из Лондона на счету 20 баллов и отставание от еврокубковой зоны в шесть пунктов.
«Канониры» после затяжной 7-матчевой безвыигрышной серии, которая длилась с начала ноября, удачно провели свои последние две проведенные игры, выиграв обе.
Так начали они свое восхождение с победы в дерби над «Челси» со счетом 3:1, после чего обыграли на выезде «Брайтон» (1:0) благодаря голу Ляказетта по истечении часа игры.
В гостях «Арсенал» в этом чемпионате Англии трижды добивался викторий, одну игру завершил мировым исходом и четыре раза терпел фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:8.
Последний раз эти клубы встречались в 2017 году. И тогда в Вест Бромвиче была ничья (1:1), а в Лондоне победили «канониры» — 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.70.
На викторию «Вест Бромвича» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.14.
Похоже что «канониры» начали выходить из кризиса, поэтому в этой игре мы ставим на викторию гостей. 0