«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Англии 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» в родных стенах примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Арсенал».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своей копилке лишь восемь очков и отстает от спасительной строки на пять баллов.

В текущем первенстве «дрозды» пока одержали только одну виктория, одолев в конце ноября дома безнадежный «Шеффилд Юнайтед» (1:0), после чего они четыре раза были повержены и дважды сыграли вничью.

Отметим, что обе мировые были в гостях по 1:1 с «Ман Сити» и «Ливерпулем». В своей последней проведенной встрече чемпионата они были уничтожены в родных стенах «Лидсом», проиграв со счетом 0:5.

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На своей территории «Вест Бромвич» в текущем розыгрыше АПЛ раз выиграл, дважды расходился миром и потерпел пять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 5:20.

«Арсенал»

«Арсенал» пока находится во второй половине турнирной таблице АПЛ, на 14 месте. У коллектива из Лондона на счету 20 баллов и отставание от еврокубковой зоны в шесть пунктов.

«Канониры» после затяжной 7-матчевой безвыигрышной серии, которая длилась с начала ноября, удачно провели свои последние две проведенные игры, выиграв обе.

Так начали они свое восхождение с победы в дерби над «Челси» со счетом 3:1, после чего обыграли на выезде «Брайтон» (1:0) благодаря голу Ляказетта по истечении часа игры.

В гостях «Арсенал» в этом чемпионате Англии трижды добивался викторий, одну игру завершил мировым исходом и четыре раза терпел фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:8.

Последний раз эти клубы встречались в 2017 году. И тогда в Вест Бромвиче была ничья (1:1), а в Лондоне победили «канониры» — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.70.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.14.

Похоже что «канониры» начали выходить из кризиса, поэтому в этой игре мы ставим на викторию гостей. 0