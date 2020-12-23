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    Сдержит ли «Аякс» свои ворота сухими?

    «Виллем II» — «Аякс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Эредивизи 23 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс
    Прогноз и ставки на «Виллем II» — «Аякс»
    «Аякс»
    В 14 туре чемпионата Нидерландов «Виллем II» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Король Виллем II» 23 декабря. Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на «Виллем II» — «Аякс».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 23 Декабря 2020 года
    Виллем II
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Виллем II 20:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 1.19
  • Ставка!
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    «Виллем II»

    Нидерландский клуб из Тилбурга после 13 туров чемпионата находится на 16 месте в таблице с 8 очками в копилке. От 15 строчки команда отстала на 1 зачетный балл.

    Последняя победа в Эредивизи была добыта «трехцветными» 21 ноября. Тогда в рамках девятого тура «Виллем II» одержал верх над «Венло» (2:1). А затем команда провела печальный отрезок и пяти поражений во всех турнирах.

    В десятом матче нидерландского первенства подопечные Адри Костера уступили «Гронингену» (0:1), после чего его ребята проиграли «Фортуне» (2:3) и «Спарте» (1:3).

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    Далее «Виллем II» встретился с «Витессом» в рамках Кубка страны. На стадии 1/16 «трехцветные» попрощались с соревнованием (0:2). А в последнем поединке в Эредивизи команда Костера не справилась с «АЗ Алкмаром» (3:5).

    «Аякс»

    Команда из Амстердама продолжает лидировать в чемпионате. После 13 туров она имеет 33 зачетных балла на счету. От конкурентов в гонке за лидерство «аяксиды» оторвались на 3 очка.

    Совсем недавно «Аякс» потерпел три поражения кряду во всех соревнованиях. В Лиге чемпионов амстердамский коллектив проиграл «Ливерпулю» (0:1) и «Аталанте» (0:1), из-за чего он опустился в Лигу Европы.

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    • Между двумя еврокубковыми встречами подопечные Эрика тен Хага на «Йохан Кройфф Арене» уступили «Твенте» (1:2). Однако в трех последних играх «аяксиды» только побеждали.

    В 12-м туре Эредивизи «Аякс» раскатал «Зволле» (4:0). А затем была встреча в Кубке Нидерландов с «Утрехтом», в которой коллектив Эрика тен Хага оказался победителем (5:4). В последнем матче эта команда хлопнула «Ден Хааг» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Виллем II» в игре 14-го тура чемпионата Нидерландов букмекеры дают коэффициент 12.5, на ничью — 7.80, а на победу «Аякса» — 1.20.

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    Разумеется, в игре с клубом из зоны вылета амстердамский коллектив будет безоговорочным фаворитом и вколотит соперникам несколько мячей.

    Но «Виллем II» может огрызаться. В трех матчах из четырех последних «трехцветные» забивали оппонентам минимум гол. Должны хозяева найти свой момент и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.70. 0

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    «Виллем II» — «Аякс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Эредивизи 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Виллем II» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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