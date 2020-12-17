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    «Краснодар» устроит очередной погром?

    «Краснодар» — «Уфа». Прогноз на фору с коэффициентом 2.17 на РПЛ 17 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Уфа»
    Мурад Мусаев
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Декабря 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 18:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • 7.50
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    «Краснодар»

    В «Краснодаре», наверное, сейчас совсем не рады тому, что впереди зимняя пауза. Команда Мурада Мусаева как раз наконец-то нашла свою игру и стала радовать результатами.

    В декабря «Краснодар» не потерпел ни одного поражения. Главных успехов «быки» добились в Лиге чемпионов. Сначала «Краснодар» одержал домашнюю победу над французским «Ренном», а потом сыграл вничью с «Челси» — 1:1 на «Стэмфорд». «Краснодар» — единственный российский клуб, который весной сыграет в еврокубка.

    В чемпионате России «Краснодар» выиграл два предыдущих матча с общим счетом 10:0. После вполне ожидаемой победы над «Ротором» команда Мусаева уничтожила дома «Локомотив».

  • Позор по-крупному. «Локомотив» пропустил пять мячей от «Краснодара»
  • Обзор прессы по матчу «Краснодар» — «Локомотив»
  • 13/12/2020

    • И все же в РПЛ ситуация остается крайне неприятной. После 18-ти туров «Краснодар» занимает всего лишь восьмое место, отставая от второго, лигочемпионовского места на восемь очков. По всей видимости, в следующем сезоне «Краснодар» в лучшем случае будет играть в Лиге Европы.

    «Уфа»

    Тем временем «Уфа» тоже начала подниматься с колен. Смена главного тренера все-таки пошла на пользу, под руководством Рашида Рахимова начала стабильно набирать очки.

    В пяти предыдущих турах «Уфа» одержала две победы и один раз сыграла вничью, благодаря чему поднялась в таблице на 14-е место.

    При этом не так давно «Уфа» выиграл на выезде у «Ростова» и вырвала ничью в Сочи.

    Все прогнозы на РПЛ

    Стоит также отметить, что «Уфа» по-прежнему остается одной из худших по количеству пропущенных мячей. В 18-ти матчах ворота команда поразили 30 раз.

    Прогноз и ставка

    На «Краснодар» в предстоящем матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Уфы» — за 9.30.

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    В истории этого противостояния уже неоднократно были случаи, когда «Уфа» отбирала очки у «Краснодара». И учитывая то, насколько нелогичным стал футбол, вполне можно допустить, что какая-нибудь неожиданность будет и в ближайшей игре.

    Однако «Краснодар» в недавних матчах был невероятно убедителен, после такого будет крайне странно настаивать, что «Уфа» организует сенсацию.

    Скорее всего, «Краснодар» вслед за «Ротором» и «Локомотивом» разнесет и «Уфу».

    Ставка — победа «Краснодара» с форой (-1,5) за 2.17. От результата этого матча во многом будут зависеть дальнейшие шансы «Краснодара» на попадание в еврокубки. 0

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    «Краснодар» — «Уфа». Прогноз на фору с коэффициентом 2.17 на РПЛ 17 декабря 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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