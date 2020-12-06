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    «Ростов» и «Уфа» вновь не порадуют результативными действиями?

    «Ростов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Уфа»
    «Ростов» — «Уфа»
    В воскресенье, 6 декабря, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» в родных стенах встретится с «Уфой». Встреча начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года
    Ростов
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    •  Ростов 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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    «Ростов»

    «Ростов» после 16 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 29 очков, отставая от трио лидеров на три балла.

    После международной паузы «комбайнеры» выдали хороший отрезок, выиграв оба проведенных матча. Сперва они в Казани переиграли 2:0 «Рубин», а на прошлых выходных дома разгромили 4:1 московское «Динамо».

    Стоит отметить, что «желто-синие» не играли вничью в своих последних десяти встречах с учетом всех турниров, выиграв в этом периоде шесть матчей при четырех фиаско.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На своей территории в текущем чемпионате «Ростов» добыл четыре виктории, один матч закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:5.

    «Уфа»

    «Уфа» на данный момент идет предпоследней в турнирной таблице. В 16 поединках клуб набрал десять очков и отстает на два балла от вышестоящей команды.

    В своем последнем сыгранном поединке башкирский коллектив дома крупно обыграл «Тамбов» (4:0), т.с. прервав свою 13-матчевую безвыигрышную серию, девять матчей из которых были проиграны.

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    • Перед этим уфимцы заработали только один балл в пяти встречах, сыграв вничью 1:1 на выезде с «Сочи». В четырех других играх они уступали, однако в трех из них забивали хотя бы гол.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Уфа» добыла одну викторию, одну игру свела вничью и пять раз была повержена, разница забитых и пропущенных — 5:18.

    В первом круге на поле «Уфы» верх взял «Ростов» со счетом 1:0, а в минувшем чемпионате дважды победили башкирцы — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Уфы» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.68.

    За последние шесть очных встреч только в двух из них было забито более двух голов, и всего раз забивали обе команды. Так что и от этой встречи ждем «низовой» исход. Наш прогноз — ТМ 2,5. 0

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    «Ростов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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