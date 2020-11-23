«Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 ноября 2020 года

В понедельник, 23 ноября, «Бернли» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Терф Мур», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Кристал Пэлас».

«Бернли»

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 2 очка.

В семи сыгранных турах «бордовые» дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Подопечные Шона Дайча разошлись миром с «Вест Бромвичем» (0:0) и «Брайтоном» (0:0), уступив при этом «Лестеру» (2:4), «Саутгемптону» (0:1), «Ньюкаслу» (1:3), «Тоттенхэму» (0:1) и «Челси» (0:3).

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Среди травмированных у «Бернли» значатся Джек Корк, Дейл Стивенс, Робби Брэйди, Йоханн Гудмундссон, Эрик Питерс и Чарли Тэйлор.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 набранными очками.

На счету «стекольщиков» четыре победы, одна ничья и три поражения в восьми сыгранных турах.

Команда Роя Ходжсона обыграла «Саутгемптон» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Фулхэм» (2:1), поделила очки с «Брайтоном» (1:1), а также проиграла «Эвертону» (1:2), «Челси» (0:4) и «Вулверхэмптону» (0:2).

После травм у лондонцев восстанавливаются Коннор Уикем, Натан Фергюсон, Уэйн Хеннесси и Джеймс Томкинс. Дисквалификацию отбывает Лука Миливоевич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Бернли» — 2.70, победа «Кристал Пэлас» — 2.90, ничья — 3.10.

Нас такой расклад немного удивляет, поскольку «стекольщики» в предыдущих 14 встречах потерпели всего три поражения. Кому они проиграли? Лидерам АПЛ — «Челси», «Вулверхэмптону» и «Эвертону».

Ну а что же «Бордовые»? Семь последних матчей они провели без побед, да еще и забили за этот период всего три гола. Также на их счету серия из четырех домашних поражений подряд.

Исходя из этого, предпочтем назвать фаворитом команду Ходжсона. Наш прогноз и ставка — «победа "Кристал Пэлас" с форой 0» за 2.00.

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал голов меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83. 0