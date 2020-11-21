«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» 21 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».

«Айнтрахт»

Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне занимает 11 позицию в таблице Бундеслиги. В семи турах команда заработала 10 очков. От зоны еврокубков ее отделяет 1 балл.

В начале сезона «Айнтрахт» сыграл с «Мюнхеном 1860» в Кубке Германии. В этом матче «орлы» вышли победителями (2:1). А в дебютной встрече чемпионата была ничья с «Арминией» (1:1).

Затем подопечные Ади Хюттера в Берлине прихлопнули «Герту» (3:1), а в начале ноября они обыграли «Хоффенхайм» у себя дома (2:1). С того момента команда из Франкфурта больше не побеждает.

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В четырех встречах Бундеслиги «Айнтрахт» расписал мировую с «Кельном» (1:1), был разгромлен «Баварией» (0:5), а также сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

«РБ Лейпциг»

Футбольный клуб из Лейпцига имеет 16 очков в своей копилке, благодаря чему находится на второй строчке в таблице Бундеслиги. От «Баварии» команда отстает на 2 балла.

В семи играх чемпионата «РБ Лейпциг» пропустил всего 4 мяча. На данном этапе турнира это лучший показатель в защите. В стартовых пяти встречах Бундеслиги «быки» шли без поражений.

В этих матчах подопечные Юлиана Нагельсманна победили «Майнц» (3:1), разошлись миром с «Байером» (1:1), одолели Шальке (4:0), «Аугсбург» (2:0) и «Герту» (2:1). А первое поражение команда потерпела в игре с «Баварией» 31 октября (0:1).

В еврокубках «РБ Лейпциг» сейчас идет на втором месте. В трех встречах в Лиге чемпионов «быки» переиграли «Истанбул Башакшехир» (2:0), влетели «МЮ» (0:5) и взяли верх над ПСЖ (2:1). После матча с парижанами команда Нагельсманна раскатала «Фрайбург» в чемпионате (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Айнтрахта» в игре восьмого тура Бундеслиги оценивается в 3.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «РБ Лейпцига» — 1.90.

Всего в Бундеслиге две эти команды сыграли между собой во Франкфурте 5 раз. В трех встречах соперники пробивали тотал больше 2.5.

Сейчас коллектив Хюттера находится не в лучшей форме. Поэтому подопечные Нагельсманна сделают все, чтобы выжать максимум из непростого поединка на «Дойче Банк Парк».

Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12. 0