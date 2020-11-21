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    Уедет ли «РБ Лейпциг» с хорошим настроением из Франкфурта?

    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
    Анхелиньо
    В восьмом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» 21 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Ноября 2020 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне занимает 11 позицию в таблице Бундеслиги. В семи турах команда заработала 10 очков. От зоны еврокубков ее отделяет 1 балл.

    В начале сезона «Айнтрахт» сыграл с «Мюнхеном 1860» в Кубке Германии. В этом матче «орлы» вышли победителями (2:1). А в дебютной встрече чемпионата была ничья с «Арминией» (1:1).

    Затем подопечные Ади Хюттера в Берлине прихлопнули «Герту» (3:1), а в начале ноября они обыграли «Хоффенхайм» у себя дома (2:1). С того момента команда из Франкфурта больше не побеждает.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В четырех встречах Бундеслиги «Айнтрахт» расписал мировую с «Кельном» (1:1), был разгромлен «Баварией» (0:5), а также сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

    «РБ Лейпциг»

    Футбольный клуб из Лейпцига имеет 16 очков в своей копилке, благодаря чему находится на второй строчке в таблице Бундеслиги. От «Баварии» команда отстает на 2 балла.

    В семи играх чемпионата «РБ Лейпциг» пропустил всего 4 мяча. На данном этапе турнира это лучший показатель в защите. В стартовых пяти встречах Бундеслиги «быки» шли без поражений.

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  • 14/11/2020

    • В этих матчах подопечные Юлиана Нагельсманна победили «Майнц» (3:1), разошлись миром с «Байером» (1:1), одолели Шальке (4:0), «Аугсбург» (2:0) и «Герту» (2:1). А первое поражение команда потерпела в игре с «Баварией» 31 октября (0:1).

    В еврокубках «РБ Лейпциг» сейчас идет на втором месте. В трех встречах в Лиге чемпионов «быки» переиграли «Истанбул Башакшехир» (2:0), влетели «МЮ» (0:5) и взяли верх над ПСЖ (2:1). После матча с парижанами команда Нагельсманна раскатала «Фрайбург» в чемпионате (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Айнтрахта» в игре восьмого тура Бундеслиги оценивается в 3.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «РБ Лейпцига» — 1.90.

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    Всего в Бундеслиге две эти команды сыграли между собой во Франкфурте 5 раз. В трех встречах соперники пробивали тотал больше 2.5.

    Сейчас коллектив Хюттера находится не в лучшей форме. Поэтому подопечные Нагельсманна сделают все, чтобы выжать максимум из непростого поединка на «Дойче Банк Парк».

    Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12. 0

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    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Бундеслиги 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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