«Оренбург» — «Иртыш» Омск. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года

В среду, 11 ноября, в рамках 21-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» примет омский «Иртыш». Поединок начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Иртыш» Омск.

«Оренбург»

Перед стартом 21-го тура первого дивизиона «Оренбург» с 43 набранными баллами расположился на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от первого «Нижнего Новгорода» на два пункта.

В конце октября у «газовиков» был неудачный период. Начался он с проигрыша по пенальти в Кубке страны, а затем они дома потерпели фиаско 1:3 от «Енисея» и поделили очки в гостях с нижегородцами (0:0) в рамках первенства.

Оба ноябрьских матча «бело-синие» выиграли, поочередно одолев в родных стенах «Чертаново» со счетом 3:1 и в Томске местную «Томь» (1:0) в прошлом туре чемпионата.

Календарь и таблица ФНЛ

На своей территории в текущем розыгрыше ФНЛ «Оренбург» добыл пять победных результатов, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпев фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:10.

«Иртыш» Омск

«Иртыш» с 14 зачетными пунктами разместился в зоне вылета, на 20 месте в турнирной таблице ФНЛ. От 16 безопасной строки команда отстает на восемь баллов.

Клуб из Омска не может победить в своих последних пяти проведенных играх. Последний раз он праздновал викторию почти месяц тому назад, переиграв в родных стенах 1:0 «Акрон» из Тольятти.

После того коллектив две встречи проиграл и трижды расписал мировые, две из которых были в минувших турах — на выезде с «СКА-Хабаровск» (0:0) и дома с «Чайкой» (2:2).

В гостях «Иртыш» в текущем первенстве смог выиграть всего лишь один поединок, трижды сыграл вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 9:12.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.37.

На викторию «Иртыша» дают — 10.50, ничья оценена — в 4.00.

«Иртыш» в этом чемпионате лидерам проигрывал минимум с разницей в два мяча. Скорее всего, клуб из Омска и на этот раз уступит внушительно. Наш прогноз и ставка на данный поединок — победа «Оренбурга» с форой (-1,5). 0