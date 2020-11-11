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    «Газовики» не будут иметь проблем с гостями из Омска?

    «Оренбург» — «Иртыш» Омск. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Иртыш» Омск
    «Оренбург»
    В среду, 11 ноября, в рамках 21-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» примет омский «Иртыш». Поединок начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Иртыш» Омск.

    «Оренбург»

    Перед стартом 21-го тура первого дивизиона «Оренбург» с 43 набранными баллами расположился на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от первого «Нижнего Новгорода» на два пункта.

    В конце октября у «газовиков» был неудачный период. Начался он с проигрыша по пенальти в Кубке страны, а затем они дома потерпели фиаско 1:3 от «Енисея» и поделили очки в гостях с нижегородцами (0:0) в рамках первенства.

    Оба ноябрьских матча «бело-синие» выиграли, поочередно одолев в родных стенах «Чертаново» со счетом 3:1 и в Томске местную «Томь» (1:0) в прошлом туре чемпионата.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своей территории в текущем розыгрыше ФНЛ «Оренбург» добыл пять победных результатов, четыре раза сыграл вничью и один раз потерпев фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:10.

    «Иртыш» Омск

    «Иртыш» с 14 зачетными пунктами разместился в зоне вылета, на 20 месте в турнирной таблице ФНЛ. От 16 безопасной строки команда отстает на восемь баллов.

    Клуб из Омска не может победить в своих последних пяти проведенных играх. Последний раз он праздновал викторию почти месяц тому назад, переиграв в родных стенах 1:0 «Акрон» из Тольятти.

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    • После того коллектив две встречи проиграл и трижды расписал мировые, две из которых были в минувших турах — на выезде с «СКА-Хабаровск» (0:0) и дома с «Чайкой» (2:2).

    В гостях «Иртыш» в текущем первенстве смог выиграть всего лишь один поединок, трижды сыграл вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 9:12.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Иртыша» дают — 10.50, ничья оценена — в 4.00.

    «Иртыш» в этом чемпионате лидерам проигрывал минимум с разницей в два мяча. Скорее всего, клуб из Омска и на этот раз уступит внушительно. Наш прогноз и ставка на данный поединок — победа «Оренбурга» с форой (-1,5). 0

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    «Оренбург» — «Иртыш» Омск. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «Иртыш» Омск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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