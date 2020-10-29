«Арсенал» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать «Дандолк». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Дандолк».

«Арсенал»

В первой встрече группового раунда «Арсенал» в гостях с большим трудом добыл волевую победу над «Рапидом» (1:2). Невзрачная игра «пушкарей» в итоге позволила заработать 3 очка.

А вот в АПЛ у лондонцев дела идут не очень. За 6 туров «канониры» заработали всего 9 баллов, из-за чего в таблице Премьер-лиги они застряли на 11 позиции.

В последних пяти матчах в разных английских турнирах подопечные Микеля Артеты потерпели 3 поражения. В конце сентября лондонцы проиграли «Ливерпулю» (1:3).

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Затем «Арсенал» прошел команду Клоппа в Кубке лиги по пенальти (0:0, 5:4) и взял верх над «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ. Но в двух следующих матчах чемпионата «пушкари» проиграли «Ман Сити» (0:1) и «Лестеру» (0:1).

«Дандолк»

Ирландский клуб из одноименного города в первом туре принимал у себя «Мольде». Открыв счет до перерыва, хозяева во втором тайме упустили победу (1:2).

В таблице Группы B «Дандолк» идет последним с нулем в графе набранных баллов. А в чемпионате Ирландии уже было сыграно 17 туров. В 16 матчах первенства «лилии» заработали 25 очков.

В таблице Премьер-лиги команда Фабрицио Джованьоли замыкает тройку лидеров. Перед матчем в ЛЕ «Дандолк» провел отрезок из четырех встреч без поражений.

В этих поединках «лилии» сыграли вничью с «Финн Хэрпс» (0:0), победили «Корк Сити» (2:0), расписали мировую с «Богемианс» (0:0) и одолели «Дерри Сити» (2:1). А 25 октября «Дандолк» уступил «Уотерфорд Юнайтед» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.06, на ничью — 15.0, а на победу клуба «Дандолк» — 49.0.

Несмотря на все свои проблемы, «Арсенал» считается одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы.

В матче на «Эмирейтс» лондонцы, желая разбавить прошлые неудачи, не оставят шансов ирландцам. Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.81. 0