«Тамбов» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч РПЛ 3 октября 2020 года

В матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится 3-го октября. Стартовый свисток дадут в 16:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Арсенал».

«Тамбов»

«Тамбов» в новом сезоне может похвастаться лишь двумя победами, при этом команда проиграла уже 6 матчей. Отсюда и такое низкое расположение в таблице. «Волки» занимают 13-е место. У них всего 7 очков. Однако победа над «канонирами» позволит им выйти из зоны вылета.

Хозяева проиграли два последних матча в РПЛ. Стоит отметить, что календарь им попался не из легких. Сначала был выезд к «Локомотиву» (0:1), а затем домашняя игра со «Спартаком» (0:2).

Вообще если посмотреть на поражения, то команда терпела их в матчах с топ-командами турнира. Здесь и «Ростов», и «Зенит», и «Сочи» с ЦСКА. А вот в игре с «Химками» (1:0) и «Уфой» (2:0) коллектив набрал по три очка. Еще была ничья с «Рубином» (2:2).

Календарь и таблица РПЛ

В шести домашних играх «Тамбова» забивала только одна команда. В пяти последних поединках тотал был меньше 2.5.

«Арсенал»

«Канонирам» проигрывать нельзя. Как уже было написано выше, команда может опуститься в переходную зону, поскольку отрыв от «волков» составляет всего один пункт. Об «Арсенале» стоит сказать, что матчи с его участием заканчиваются двумя и более голами. У команды 12 забитых и 16 пропущенных.

«Арсенал» проиграл в этом сезоне 5 раз. Из последних неудач «желто-красных» можно выделить поражение от «Ростова» (2:3), «Зенита» (1:3) и «Спартака» (1:2). Однако клуб взял 3 балла в игре с «Сочи», выиграв 3:2.

Еще одну победу в сезоне коллектив одержал над «Динамо» (2:0). Так что если смотреть на результаты, то «Арсенал» не такой уж и простой соперник. Команда забивала топам, обыграла одного из лидеров чемпионата.

Травмирован один из лучших бомбардиров «канониров» Евгений Луценко, забивший 15 голов в 28 играх прошлого сезона. Это единственная серьезная потеря.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» дают меньше несмотря на его гостевой статус — 2.55 против 3.10. На ничью букмекеры поставили коэффициент 3.15.

«Тамбову» нужна победа, чтобы обойти «Арсенал», но все-таки гости выглядят немного увереннее, если смотреть на их результаты в матчах против топ-команд.

«Канониры» выиграли два последних матча против «Тамбова». Мы прогнозируем, что «Арсенал» как минимум не проиграет, поэтому предлагаем поставить на «Ф2 (0)» с коэффициентом 1.76. 0