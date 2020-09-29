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    «Тоттенхэм» и «Челси» могут сыграть результативно

    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги 29 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Челси»
    Гарри Кейн
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 29 Сентября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 21:45 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.70
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» должен был стартовать в Кубке лиги матчем против «Лейтон Ориент», однако «шпоры» получили путевку в следующий этап, так как в составе соперника были выявлены многочисленные случаи заражения коронавирусом.

    В АПЛ «Тоттенхэм» начал сезон не лучшим образом. Команда Жозе Моуринью в трех турах набрала лишь 4 очка: поражение 0:1 от «Эвертона», победа 5:2 над «Саутгемптоном», а также ничья с «Ньюкаслом» (1:1).

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    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» пока располагается на седьмой строчке.

    В сентябре «Тоттенхэм» также успел преодолеть два раунда квалификации Лиги Европы. «Шпоры» обыграли болгарский «Локомотив» (2:1), а также македонскую «Шкендию» (3:1).

    «Челси»

    «Челси» еще не стартовал на евроарене и пока играет не в столь плотном графике.

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    В Кубке лиги команда Фрэнка Лэмпарда преодолела один этап, разгромив со счетом 6:0 «Барнсли».

    В АПЛ «Челси» также набрал 4 очка по итогам трех туров. «Синие» обыграли «Брайтон» со счетом 3:1, затем уступили «Ливерпулю» (0:2), а также сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (3:3), отыгравшись с 0:3.

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    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» в основное время букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 4,10, а на победу «Челси» — 1,70.

    Проход «шпор» оценивается коэффициентом 3,05, а успех «синих» — 1,38.

    Прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,60. 0

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    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги 29 сентября 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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