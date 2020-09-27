«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 27 сентября 2020 года

Во втором туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на «Рейн-Неккар-арене» 27 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Бавария».

«Хоффенхайм»

В минувшем сезоне Бундеслиги команда из Зинсхайма финишировала на шестой позиции, обеспечив себе место в групповом раунде Лиги Европы.

А перед стартом нового сезона «Хоффенхайм» провел пять контрольных матчей, которые начались с побед над «Вехеном» (7:1) и «Гройтер Фюрт» (1:0).

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Затем было крупное поражение от «Нюрнберга» (2:5), но позже «деревенские» одолели «Майнц» в двух встречах с одинаковым счетом (2:1).

На старте сезона «Хоффенхайм» по пенальти прошел «Хемнитцер» в Кубке Германии (2:2, 3:2), а в первом туре Бундеслиги сине-белые одержали верх над «Кельном» (3:2).

«Бавария»

В минувшем сезоне мюнхенский клуб завоевал требл. В чемпионате страны команда набрала 82 очка, а в финале Кубка Германии она победила «Байер» (3:2).

Затем «Бавария» сыграла в четырех матчах Лиги чемпионов. Сперва подопечные Ханса-Дитера Флика раскатали «Челси» (4:1).

А в 1/4 финала красные опозорили «Барселону» (8:2). В полуфинале была победа над «Лионом» (3:0), а в главном еврокубковом матче мюнхенцы одолели ПСЖ (1:0).

Новый сезон «Бавария» начала с яркой победы над «Шальке» (8:0), после чего она в Суперкубке УЕФА переиграла «Севилью» в дополнительное время (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Хоффенхайма» в грядущем матче оценивается в 12.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.40, а на победу «Баварии» — 1.23.

Сейчас мюнхенская машина находится в превосходной форме, поэтому дома «Хоффенхайму» будет сложно противостоять грозным гостям. Наши прогноз и ставка — победа «Баварии» с форой -1.5 с коэффициентом 1.64. 0