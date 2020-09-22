ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресТрансферный дайджест. 15-21 сентября Тьяго АлькантараУспешный дебют. Тьяго показал, зачем он нужен «Ливерпулю» Футболисты «Локомотива»Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол
  • 20:37
    • Джокович стал победителем «Мастерса» в Риме
  • 17:47
    • «Химки» объявили об увольнении Гунько
  • 17:19
    • Халеп выиграла турнир в Риме
  • 17:05
    • «Химки» определились с новым главным тренером
  • 16:19
    • «Барселона» договорилась с Суаресом о расторжении контракта
  • 15:09
    • Суарес перейдет в «Атлетико»
  • 13:50
    • Полузащитник «Ман Сити» заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Добудет ли «Тоттенхэм» уверенную победу в Кубке?

    «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка лиги 22 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Тоттенхэм
    Прогноз и ставки на «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    В 1/16 финала Кубка английской лиги «Лейтон Ориент» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Брисбейн Роуд» 22 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Сентября 2020 года
    Лейтон Ориент
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Лейтон Ориент 20:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 15.00
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 1.15
  • Ставка!
    •

    «Лейтон Ориент»

    Свой путь в Кубке команда из Восточного Лондона начала аж с 1/64. На этой стадии она в гостях переиграла «Форест Грин» (2:1).

    Затем в 1/32 финала «Лейтон Ориент» принимал «Плимут». В родных стенах лондонцы отыгрались с 0:2 и добыли волевую победу (3:2).

    Во Второй Лиге Англии подопечные Росса Эмблтона успели сыграть дважды. В первом туре они скромно разобрались с «Олдхэмом» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    А 19 сентября «Лейтон Ориент» расписал мировую с «Мансфилд Таун» (2:2). В таблице чемпионата лондонцы пока идут седьмыми.

    «Тоттенхэм»

    В новом сезоне Премьер-лиги этот лондонский коллектив успел сыграть в двух матчах. В турнирной таблице он пока идет шестым с 3 очками на счету.

  • В ожидании Бэйла «Тоттенхэм» напугал своей атакой
  • Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
  • Сегодня

    • 13 сентября «Тоттенхэм» провел свой первый матч в АПЛ. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» «шпоры» минимально уступили «Эвертону» (0:1).

    Через 4 дня команда Жозе Моуринью приняла участие в поединке квалификации Лиги Европы, где на выезде она переиграла «Локомотив Пловдив» (2:1).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Во втором туре чемпионата «Тоттенхэм» на чужом поле сыграл с «Саутгемптоном». В противостоянии со «святыми» «шпоры» пропустили первыми, но затем добыли убедительную победу (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лейтон Ориент» в игре 1/16 финала Кубка лиги букмекеры дают коэффициент 7.40, на ничью — 4.78, а на победу «Тоттенхэма» — 1.46.

    Скорее всего, Жозе Моуринью не будет выпускать основу, но его команда и так должна без проблем проходить представителей четвертого по силе дивизиона Англии. Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с форой -1 с коэффициентом 1.71. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  5.51
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шицзячжуан Эвер Брайт — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Автомобилист — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.94
  • Прогноз на матч Краснодар — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     Неймар в матче с «Марселем»
  • С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
    • 19:37 16/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка лиги 22 сентября 2020 года. Прогноз на «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры