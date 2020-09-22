«Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка лиги 22 сентября 2020 года

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Лейтон Ориент» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Брисбейн Роуд» 22 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм».

«Лейтон Ориент»

Свой путь в Кубке команда из Восточного Лондона начала аж с 1/64. На этой стадии она в гостях переиграла «Форест Грин» (2:1).

Затем в 1/32 финала «Лейтон Ориент» принимал «Плимут». В родных стенах лондонцы отыгрались с 0:2 и добыли волевую победу (3:2).

Во Второй Лиге Англии подопечные Росса Эмблтона успели сыграть дважды. В первом туре они скромно разобрались с «Олдхэмом» (1:0).

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А 19 сентября «Лейтон Ориент» расписал мировую с «Мансфилд Таун» (2:2). В таблице чемпионата лондонцы пока идут седьмыми.

«Тоттенхэм»

В новом сезоне Премьер-лиги этот лондонский коллектив успел сыграть в двух матчах. В турнирной таблице он пока идет шестым с 3 очками на счету.

13 сентября «Тоттенхэм» провел свой первый матч в АПЛ. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» «шпоры» минимально уступили «Эвертону» (0:1).

Через 4 дня команда Жозе Моуринью приняла участие в поединке квалификации Лиги Европы, где на выезде она переиграла «Локомотив Пловдив» (2:1).

Во втором туре чемпионата «Тоттенхэм» на чужом поле сыграл с «Саутгемптоном». В противостоянии со «святыми» «шпоры» пропустили первыми, но затем добыли убедительную победу (5:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лейтон Ориент» в игре 1/16 финала Кубка лиги букмекеры дают коэффициент 7.40, на ничью — 4.78, а на победу «Тоттенхэма» — 1.46.

Скорее всего, Жозе Моуринью не будет выпускать основу, но его команда и так должна без проблем проходить представителей четвертого по силе дивизиона Англии. Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с форой -1 с коэффициентом 1.71. 0