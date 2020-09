Матч третьего раунда Кубка английской лигиотменен.

Как сообщает телеканал Sky Sports, по результатам планового тестирования в «Лейтон Ориент» обнаружили несколько случая заражения коронавирусом.

Команда из восточной части Лондона выступает в лиге 2, четвертом по уровню дивизионе английского футбола.

Tonight’s @Carabao_Cup match against @leytonorientfc is not taking place this evening as scheduled. #THFC ⚪️ #COYS