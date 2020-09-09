«Иртыш» Омск — «Алания». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

9 сентября в 8-м туре розыгрыша ФНЛ омский «Иртыш» дома примет владикавказскую «Аланию». Начало — в 12:30 по мск. Прогноз на «Иртыш» Омск — «Алания».

«Иртыш» Омск

«Иртыш», поднявшийся по итогам прошлого сезона из ПФЛ, пока в первом российском дивизионе никак не может освоится, набрав один балл в шести поединках и замыкает турнирную таблицу ФНЛ.

Этот единственный пункт коллектив из Омска набрал в четвертом туре, расписав мировую в Томске с местной «Томью» — 1:1.

Шесть других игр команда проиграла. На своем поле она была бита 1:2 «Чертаново» и 0:5 «Спартаком-2», а в гостях «Иртыш» уступил 0:2 «Нижнему Новгороду», брянскому «Динамо» и «Нефтехимику» (по 0:1).

«Алания»

«Алания» также по итогам прошедшего сезона повысилась в классе, но в отличии от своего предстоящего противника, находится в серединке турнирной таблице, на 11 месте, имея в своей копилке десять пунктов.

Стоить отметить, что все эти балла коллектив из Владикавказа заработал на выезде, где сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а также одолел «Чайку», «Чертаново» (по 3:0) и «Томь» (1:0).

Еще было гостевое фиаско от «Енисея» (2:3) и «Оренбурга» (0:2). Единственную домашнюю встречу «желто-красные» проиграли «СКА-Хабаровску» — 2:4.

Прогноз на «Иртыш» Омск — «Алания»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алании» — 2.05, победа «Иртыша» — 3.56, ничья — 3.48.

«Иртыш» пока не совсем освоился к первой лиге, но он вполне может взять очки в игре с таким же новичком, и к тому же дома. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0