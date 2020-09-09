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    Сможет ли «Иртыш» не проиграть?

    «Иртыш» Омск — «Алания». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Иртыш» Омск — «Алания»
    Игрок ФК «Иртыш»
    9 сентября в 8-м туре розыгрыша ФНЛ омский «Иртыш» дома примет владикавказскую «Аланию». Начало — в 12:30 по мск. Прогноз на «Иртыш» Омск — «Алания».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2020 года
    Иртыш Омск
  • Омск
    •  Иртыш Омск 12:30 Алания Алания
  • Владикавказ
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Иртыш» Омск

    «Иртыш», поднявшийся по итогам прошлого сезона из ПФЛ, пока в первом российском дивизионе никак не может освоится, набрав один балл в шести поединках и замыкает турнирную таблицу ФНЛ.

    Этот единственный пункт коллектив из Омска набрал в четвертом туре, расписав мировую в Томске с местной «Томью» — 1:1.

    Шесть других игр команда проиграла. На своем поле она была бита 1:2 «Чертаново» и 0:5 «Спартаком-2», а в гостях «Иртыш» уступил 0:2 «Нижнему Новгороду», брянскому «Динамо» и «Нефтехимику» (по 0:1).

    «Алания»

    «Алания» также по итогам прошедшего сезона повысилась в классе, но в отличии от своего предстоящего противника, находится в серединке турнирной таблице, на 11 месте, имея в своей копилке десять пунктов.

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    • Стоить отметить, что все эти балла коллектив из Владикавказа заработал на выезде, где сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а также одолел «Чайку», «Чертаново» (по 3:0) и «Томь» (1:0).

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    Еще было гостевое фиаско от «Енисея» (2:3) и «Оренбурга» (0:2). Единственную домашнюю встречу «желто-красные» проиграли «СКА-Хабаровску» — 2:4.

    Прогноз на «Иртыш» Омск — «Алания»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алании» — 2.05, победа «Иртыша» — 3.56, ничья — 3.48.

    «Иртыш» пока не совсем освоился к первой лиге, но он вполне может взять очки в игре с таким же новичком, и к тому же дома. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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    «Иртыш» Омск — «Алания». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года. Прогноз на «Иртыш» Омск — «Алания». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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