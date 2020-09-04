Шотландия — Израиль. Прогноз (к. 2.06 ) и ставки на матч Лиги наций 4 сентября 2020 года

4 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии в первом туре Лиги Наций дивизиона Б группы 2 сыграет с национальной командой Израиля. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Шотландия — Израиль.

Шотландия

В минувшем розыгрыше Лиги Наций сборная Шотландии выступала в дивизионе С, где в одной компании с Израилем и Албанией заняла первое место, выиграв три игры при одном фиаско.

Единственная неудача с «тартановой армией» в том турнире случилась на выезде со своим предстоящим противном, проигрыш со счетом 1:2.

В отборочной компании к Евро-2020 шотландцы были третьими, сильно отстав от Бельгии и России. Команда набрала 15 очков, выиграв пять встреч при пяти поражениях.

Но шансы на финальную часть у британского коллектива еще есть. 8 октября они сыграют дома в полуфинале мини-турнира со своим предстоящим соперником. В случае успеха они поспорят за путевку на Евро с победителем пары Норвегия — Сербия.

Израиль

В прошлой Лиге Наций Израиль финишировал в своей группе вторым, набрав шесть очков в четырех проведенных играх турнира.

Эти баллы израильтяне набирали только в родных стенах, обыграв 2:1 предстоящего оппонента и 2:0 Албанию.

Отборочную компанию Евро-2020 команда из Ближнего Востока провалила, заняв всего пятое место в группе, опередив только Латвию. В 10 играх было добыто лишь три виктории при двух ничьих и пяти поражениях.

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И теперь через квоту по Лиги Наций Израиль будет бороться за билет на континентальное первенство сперва с Шотландией, а если победит сыграет с победителем пары Норвегия — Сербия.

В прошлой Лиге Наций эти коллективы обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:2.

Прогноз и ставки на Шотландия — Израиль

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Шотландии — 1.87, победа Израиля — 4.44, ничья — 3.50.

Оба коллектива не особо надежно играют в защите. Ждем от данного поединка забитые голы в обе стороны. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да за 2.06. 0