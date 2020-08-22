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    Добьется ли «Ротор» первой победы в РПЛ?

    «Ротор» — «Сочи». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Сочи»
    «Ротор»
    В субботу, 22 августа, «Ротор» на своем поле примет «Сочи» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Волгоград Арене», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ротор» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Августа 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 20:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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    «Ротор»

    «Ротор» в прошлом сезоне стал победителем досрочно завершившегося розыгрыша ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в российскую Премьер-лигу. В 27 матчах клуб набрал 56 очков при разницей мячей 41-21.

    При подготовке к новому сезону «сине-голубые» проводили ряд контрольных встреч, в которых они сперва добились пяти «сухих» побед над командами из низших лиг России, а затем расписали мировую с ЦСКА (0:0).

    В межсезонье в «Ротор» пришли защитники Соломон Кверквелия, Патрисио Матрикарди, Армен Манучарян, Седрик Гогуа, Данил Степанов и хавбеки Жано Ананидзе, Зурико Давиташвили и Илья Жигулев.

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  • 17/08/2020

    • В первом туре РПЛ клуб из Волгограда на своей территории был бит действующим чемпионом в лице питерского «Зенита» — 0:2. Во втором туре «Ротор» в Москве расписал мировую с «Динамо» — 0:0.

    В рамках третьего тура «Ротор» на выезде проиграл «Ахмату» со счетом 1:3, и с 1 очком замыкает таблицу РПЛ.

    «Сочи»

    По итогам прошлого сезона сочинцы заняли итоговое двенадцатое место с 33 очками и разницей мячей 40-39, опередив трех ближайших преследователей на 2 очка.

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  • 19/08/2020

    • В двух последних турах «Сочи», из-за вспышки коронавируса в команде, получил два технических поражения — 0:3 от «Тамбова» и 0:3 от «Крыльев Советов».

    Перед стартом нового сезона усилился двумя арендованными игроками: полузащитником Александром Руденко и защитником Сергеем Тереховым.

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    Из «Зенита» был арендован Маммана, также был подписан экс-игрок московского «Динамо» Жоаозиньо. Покинули команду Александр Карапетян, Андрей Мостовой и Александр Кокорин.

    В первом туре нового сезона «южане» смогли добыть очки в Москве, вырвав ничью благодаря скандальному пенальти у «Спартака» — 2:2.

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    Во втором туре «Сочи» дома сыграл вничью с «Химками» (1:1), а в 3-м туре сочинцы вырвали домашнюю победу у «Рубина» (3:2), дважды забив на последних минутах. С 5 очками «Сочи» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ротора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.45, на ничью — 3.25, а на победу «Сочи» — 2.25.

    Сочинцы превосходят соперника по подбору игроков и опыту игры в РПЛ, прогнозируем, что команда Федотова не проиграет на выезде.

    Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    «Ротор» — «Сочи». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 августа 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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