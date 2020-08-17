«Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 17 августа 2020 года

В полуфинале Лиги Европы «Интер» сыграет с «Шахтером» Д. Матч пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Шахтер» Д.

«Интер»

В начале еврокубковой кампании «Интер» выступал в Лиге чемпионов. Но итальянская команда не выдержала конкуренции с «Барселоной» и «Боруссией» Д, из-за чего она и отодвинулась на третье место.

В ЛЧ миланский гранд набрал всего 7 очков и отстал от клуба из Дортмунда на 3 пункта, а разрыв между каталонцами составил 7 баллов.

В 1/16 финала ЛЕ «Интер» сыграл с «Лудогорцем». Первая встреча прошла в Разграде. На чужом поле подопечные Антонио Конте забили два безответных гола (2:0).

А на «Джузеппе Меацца» «Интер» победил с минимальным разрывом (2:1), после чего он попал на «Хетафе» в следующем раунде.

Поединок 1/8 финала прошел для команд на нейтральном поле. На «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене миланцы взяли верх (2:0).

А 10 августа «Интер» в ходе четвертьфинала сразился с «Байером». Матч против немецкого клуба вышел для «нерадзурри» удачным (2:1).

Перед возобновлением еврокубков «Интер» провел 13 поединков в рамках Серии А. И лишь в одном подопечные Антонио Конте остались без набранных баллов.

А в трех последних турах «змеи» победили «Дженоа» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Аталанту» (2:0). Сезон в Италии команда закончила на втором месте, отстав от «Юве» на 1 балл.

«Шахтер» Д

Как и грядущий соперник, украинский клуб начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. В квартете с «Манчестер Сити», «Аталантой» и «Динамо» Загреб эта команда заняла третье место.

В шести поединках Группы C оранжево-черные заработали 6 баллов и отстали от клуба из Бергамо всего на 1 пункт.

В 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» Д встретился с «Бенфикой». На стадионе «Металлист» в Харькове «горняки» одержали победу (2:1), а игра в Лиссабоне запомнилась голевой перестрелкой (3:3).

В следующем раунде подопечные Луиша Каштру попали на «Вольфсбург», который они обыграли в гостях со счетом 2:1.

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После возобновления еврокубков «Шахтер» Д провел ответку с немцами и разгромил «волков» на «Олимпийском» (3:0).

А в четвертьфинале «горняки» сыграли с «Базелем» на нейтральном поле. В поединке в Гельзенкирхене украинская команда без проблем прошла соперников из Швейцарии (4:1).

Перед рестартом еврокубкового сезона оранжево-черные успели сыграть в 8 матчах УПЛ. Ни в одном из поединков коллектив Луиша Каштру не проиграл.

В начале июля «Шахтер» Д одержал верх над «Динамо» Киев (3:2), после чего он обыграл «Десну» (4:2) и «Колос» (2:0). В последней встрече украинский клуб расписал мировую с «Александрией» (2:2). А в турнирной таблице он уверенно финишировал первым.

Прогноз и ставка

Победа «Интера» в полуфинале оценивается в 1.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Шахтера» Д — 4.50.

Несмотря на то что «Интер» является фаворитом, украинский клуб не будет отсиживаться в защите и постарается сыграть с итальянцами на равных. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67. 0