ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу «Ростов» — «Зенит»Чемпионская стабильность. Питерцы победили в Ростове в меньшинстве ЦСКА — «Тамбов»Справились без Гайча. Дебютный гол Шкурина вывел ЦСКА в лидеры
  • 20:57
    • Погба и Рэшфорд выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Севильи»
  • 19:44
    • СМИ: Игроки «Барсы» хотят назначения Хави главным тренером и досрочных выборов президента
  • 20:51
    • «Крылья Советов» крупно обыграли «Чайку»
  • 18:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й
  • 12:22
    • Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона в АПЛ
  • 12:08
    • «Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с «Рубином»
  • 11:52
    • Мусаев удовлетворен составом перед Лигой чемпионов
    Все новости спорта

    «Интер» и «Шахтер» Д выдадут мощную игру

    «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 17 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Шахтер» Д
    Ромелу Лукаку
    В полуфинале Лиги Европы «Интер» сыграет с «Шахтером» Д. Матч пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе 17 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Шахтер» Д.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 17 Августа 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    В начале еврокубковой кампании «Интер» выступал в Лиге чемпионов. Но итальянская команда не выдержала конкуренции с «Барселоной» и «Боруссией» Д, из-за чего она и отодвинулась на третье место.

    В ЛЧ миланский гранд набрал всего 7 очков и отстал от клуба из Дортмунда на 3 пункта, а разрыв между каталонцами составил 7 баллов.

  • Отсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
  • «РБ Лейпциг» шокировал «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 14/08/2020

    • В 1/16 финала ЛЕ «Интер» сыграл с «Лудогорцем». Первая встреча прошла в Разграде. На чужом поле подопечные Антонио Конте забили два безответных гола (2:0).

    А на «Джузеппе Меацца» «Интер» победил с минимальным разрывом (2:1), после чего он попал на «Хетафе» в следующем раунде.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • 03/08/2020

    • Поединок 1/8 финала прошел для команд на нейтральном поле. На «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене миланцы взяли верх (2:0).

    А 10 августа «Интер» в ходе четвертьфинала сразился с «Байером». Матч против немецкого клуба вышел для «нерадзурри» удачным (2:1).

  • «МЮ» избавился от Алексиса. Чилиец нашел себя в «Интере»
  • Алексис Санчес подписал полноценный трехлетний контракт с «Интером», покинув «МЮ»
  • 07/08/2020

    • Перед возобновлением еврокубков «Интер» провел 13 поединков в рамках Серии А. И лишь в одном подопечные Антонио Конте остались без набранных баллов.

    А в трех последних турах «змеи» победили «Дженоа» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Аталанту» (2:0). Сезон в Италии команда закончила на втором месте, отстав от «Юве» на 1 балл.

    «Шахтер» Д

    Как и грядущий соперник, украинский клуб начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. В квартете с «Манчестер Сити», «Аталантой» и «Динамо» Загреб эта команда заняла третье место.

    В шести поединках Группы C оранжево-черные заработали 6 баллов и отстали от клуба из Бергамо всего на 1 пункт.

  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • «Манчестер Сити» вновь не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • В 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» Д встретился с «Бенфикой». На стадионе «Металлист» в Харькове «горняки» одержали победу (2:1), а игра в Лиссабоне запомнилась голевой перестрелкой (3:3).

    В следующем раунде подопечные Луиша Каштру попали на «Вольфсбург», который они обыграли в гостях со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После возобновления еврокубков «Шахтер» Д провел ответку с немцами и разгромил «волков» на «Олимпийском» (3:0).

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    А в четвертьфинале «горняки» сыграли с «Базелем» на нейтральном поле. В поединке в Гельзенкирхене украинская команда без проблем прошла соперников из Швейцарии (4:1).

  • Самое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии»
  • Каталонцам не хватило скорости и стабильности на всех участках поля
  • Вчера

    • Перед рестартом еврокубкового сезона оранжево-черные успели сыграть в 8 матчах УПЛ. Ни в одном из поединков коллектив Луиша Каштру не проиграл.

    В начале июля «Шахтер» Д одержал верх над «Динамо» Киев (3:2), после чего он обыграл «Десну» (4:2) и «Колос» (2:0). В последней встрече украинский клуб расписал мировую с «Александрией» (2:2). А в турнирной таблице он уверенно финишировал первым.

    Прогноз и ставка

    Победа «Интера» в полуфинале оценивается в 1.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Шахтера» Д — 4.50.

    Несмотря на то что «Интер» является фаворитом, украинский клуб не будет отсиживаться в защите и постарается сыграть с итальянцами на равных. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Чунцин Лифань
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020     «Зенит»
  • Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки
    • 01:57 12/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 17 августа 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Шахтер» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры