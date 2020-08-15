«Динамо» — «Ротор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года

Во втором туре российской Премьер-лиги сезона 2020/21 «Динамо» в Москве на «ВТБ Арене» 15 августа сыграет с волгоградским «Ротором». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ротор».

«Динамо»

Минувший сезон РПЛ «Динамо» завершило на шестом месте турнирной таблицы, и благодаря победе «Зенита» в Кубке России «бело-голубые» получили право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Московский коллектив неплохо провел финиш прошедшего чемпионата. Команда одержала три победы в четырех заключительных турах, и только уже в ничего не значащем матче уступила дома «Оренбургу» (0:1).

В короткое межсезонье «Динамо» усилилось хавбеком «Уфы» Даниилом Фоминым, а также проиграло в спарринге «Химкам» — 0:2.

Стартовая игра нового первенства принесла динамовской команде выездную викторию над «Уралом» со счетом 2:0.

«Ротор»

«Ротор» в прошлом сезоне стал победителем досрочно завершившегося розыгрыша ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в российскую Премьер-лигу.

При подготовке к новому сезону «сине-голубые» проводили ряд контрольных встреч, в которых они сперва добились пять викторий с командами из низших лиг России, а затем расписали мировую с ЦСКА (0:0).

Отметим, что состав «Ротора» во время паузы претерпел значительные изменения.

В первом туре РПЛ клуб из Волгограда на своей территории был бит действующим чемпионом в лице питерского «Зенита» — 0:2.

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Последний раз эти клубы играли между собой в 2004 году. И тогда «Динамо» в Москве победило (5:0), в Волгограде была ничья — 0:0.

Прогноз и ставка на «Динамо» — «Ротор»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.63.

На викторию «Ротора» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.25

«Динамо» очень даже неплохо проводит летний отрезок. Ожидаем, что в предстоящем поединке победа достанется хозяевам.

Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» за 1.63. 0