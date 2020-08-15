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    «Динамо» продолжит идти без потерь?

    «Динамо» — «Ротор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ротор»
    «Динамо»
    Во втором туре российской Премьер-лиги сезона 2020/21 «Динамо» в Москве на «ВТБ Арене» 15 августа сыграет с волгоградским «Ротором». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ротор».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Августа 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 15:30 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Динамо»

    Минувший сезон РПЛ «Динамо» завершило на шестом месте турнирной таблицы, и благодаря победе «Зенита» в Кубке России «бело-голубые» получили право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    Московский коллектив неплохо провел финиш прошедшего чемпионата. Команда одержала три победы в четырех заключительных турах, и только уже в ничего не значащем матче уступила дома «Оренбургу» (0:1).

    В короткое межсезонье «Динамо» усилилось хавбеком «Уфы» Даниилом Фоминым, а также проиграло в спарринге «Химкам» — 0:2.

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    • Стартовая игра нового первенства принесла динамовской команде выездную викторию над «Уралом» со счетом 2:0.

    «Ротор»

    «Ротор» в прошлом сезоне стал победителем досрочно завершившегося розыгрыша ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в российскую Премьер-лигу.

    При подготовке к новому сезону «сине-голубые» проводили ряд контрольных встреч, в которых они сперва добились пять викторий с командами из низших лиг России, а затем расписали мировую с ЦСКА (0:0).

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    • Отметим, что состав «Ротора» во время паузы претерпел значительные изменения.

    В первом туре РПЛ клуб из Волгограда на своей территории был бит действующим чемпионом в лице питерского «Зенита» — 0:2.

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    Последний раз эти клубы играли между собой в 2004 году. И тогда «Динамо» в Москве победило (5:0), в Волгограде была ничья — 0:0.

    Прогноз и ставка на «Динамо» — «Ротор»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Ротора» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.25

    «Динамо» очень даже неплохо проводит летний отрезок. Ожидаем, что в предстоящем поединке победа достанется хозяевам.

    Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» за 1.63. 0

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    «Динамо» — «Ротор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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