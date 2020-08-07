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    Ожидать ли открытого матча в Турине?

    «Ювентус» — «Лион». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Лион»
    Гонсало Игуаин
    В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 7 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Лион».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 07 Августа 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
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  • 4.70
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    «Ювентус»

    На групповом этапе Лиги чемпионов туринская команда противостояла «Атлетико», «Байеру» и «Локомотиву».

    В этом квартете «Ювентус» заработал 16 очков и занял первое место в таблице. В плей-офф матче в Лионе подопечные Маурицио Сарри минимально уступили французам (0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После выхода из карантина «Старая синьора» потерпела поражение от «Наполи» в финале Кубка Италии, влетев по пенальти (0:0, 2:4).

    В Серии А «Юве» после паузы сыграл в 12 поединках, в четырех из которых он уступил соперникам. В последних турах туринцы были слабее «Кальяри» (0:2) и «Ромы» (1:3). Но это не помешало команде завоевать чемпионство, набрав 83 очка.

    «Лион»

    Французский коллектив из Лиона в Группе G бился за плей-офф с «РБ Лейпцигом», «Бенфикой» и «Зенитом». Набрав 8 очков, но сумел занять вторую позицию.

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  • 31/07/2020

    • В матче 1/8 финала «Лион» в родных стенах минимально обыграл «Ювентус» (1:0). Исход встречи решил гол Тузара на 31-й минуте.

    Позже команда Руди Гарсии была разбита ПСЖ в Кубке Франции (1:5) и обыграна «Лиллем» в Лиге 1 (0:1). В чемпионате, который завершился досрочно, «львы» заняли седьмое место.

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    После рестарта сезона «Лион» сыграл с ПСЖ в финале Кубка лиги. Этот матч дошел до серии пенальти, в где «дети» уступили парижанам (0:0, 5:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 4.68, а на победу «Лиона» — 7.90.

    В шести очных матчах с 2010-го года соперники не забивали больше 3 голов. В грядущем поединке игра также будет осторожной, «Лион» намерен удерживать счет и не позволит туринцам их возить. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 за 1.67. 0

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    «Ювентус» — «Лион». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 7 августа 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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