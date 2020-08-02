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    В Самаре много голов забито не будет

    «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Балтика»
    Игорь Осинькин
    В первом туре нового сезона ФНЛ «Крылья Советов» после вылета из РПЛ сыграют с «Балтикой» на стадионе «Самара Арена». Поединок состоится 2 августа в 18:00 мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Августа 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 18:00 Балтика Балтика
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    Прошлый сезон «Крылья Советов» провалили, заняв 15 место в таблице РПЛ. В итоге с 31 баллом в активе команда вылетела в ФНЛ.

    Концовка сезона у «сине-голубых» была неплохой. «Самарцы» даже сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и разгромили «Сочи» со счетом 3:0.

    Отметим, что из четырех последних матчей, сыгранных на домашнем стадионе, команда выиграла лишь один. В двух случаях была ничья, а также одно поражение.

    Да и в целом за прошлый сезон РПЛ «Крылья» выиграли лишь три поединка.

    «Балтика»

    «Балтика» финишировала на шестом месте в ФНЛ, набрав 43 очка. Команда выступила вполне достойно, учитывая, что она показала один из лучших результатов по пропущенным мячам. 23 гола за сезон — это третий показатель в ФНЛ.

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    В июле «балтийцы» провели 7 товарищеских матчей, потерпев лишь одно поражение от «Родины» со счетом 1:2. Помимо этого коллектив одержал победу в матчах против «Иртыша» (1:2), «Долгопрудного» (1:0) и «Сатурна» (4:2).

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    • Также «Балтика» расписала три ничьи. Речь идет о поединках против «Волги» (1:1), московского «Торпедо» (1:1) «Динамо» Брянска (0:0).

    Прогноз и ставки

    «Крылья Советов», безусловно, соперник опытный и сильный для «Балтики». Тем не менее «самарцы» сейчас переживают смену тренера и перемены в составе. Так что теперь нужно время на адаптацию.

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    «Балтика» вполне может потрепать нервы. У нее одна из лучших оборон по итогам прошлого сезона. Однако «Крылья» являются фаворитом встречи — 2.00 против 3.80.

    Прошлая встреча этих команда проводилась два года назад в рамках ФНЛ. «Балтика» тогда выиграла 1:0. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 1.64. Лишь в одном из семи очных матчей забивалось больше двух мячей. 0

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    «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 2 августа 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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