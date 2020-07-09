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    Сможет ли «Леванте» зацепиться за очки на выезде?

    «Мальорка» — «Леванте». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Ла Лиги 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Леванте»
    Энис Барди
    В 35 туре чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Визит Мальорка Эстади» 9 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Июля 2020 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Мальорка»

    Самый старый клуб Балеарских островов отчаянно бьется за спасение. На данном этапе турнира команда идет 18 в таблице с 29 очками и отстает от 17 строчки на 6 баллов.

    Рестарт сезона вышел для «Мальорки» провальным. В двух встречах она проиграла и не забила ни единого гола. В этих матчах красно-черные уступили «Барсе» (0:4) и «Вильярреалу» (0:1).

    Позже «островитяне» заработали 1 балл в поединке с «Леганесом» (1:1), однако затем они потерпели поражения от «Реала» (0:2) и «Атлетика» (1:3).

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    В 33-м туре Примеры команда Висенте Морено отгрузила пять мячей в ворота «Сельты» (5:1), после чего она всухую проиграла «Атлетико» (0:3).

    «Леванте»

    Валенсийская футбольная команда находится в середине турнирной таблицы на 12 строчке. В 34 матчах она набрала 43 очка.

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    • Первые две встречи после возобновления Примеры завершились для коллектива Пако Лопеса ничейными исходами в играх с «Валенсией» (1:1) и «Севильей» (1:1).

    А первая победа после рестарта была добыта «Леванте» в матче с «Эспаньолом» (3:1). В 31-м туре «лягушки» дома оказались слабее «Атлетико» (0:1).

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    В следующем поединке «Леванте» одолел «Бетис» (4:2), но позже валенсийцы разошлись миром с «Вальядолид» (0:0) и «Реалом Сосьедад» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Мальорки» в игре 35-го тура Примеры букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 3.80, а на победу «Леванте» — 3.30.

    В последних матчах «Мальорка» демонстрируют не лучшие результаты и побеждает редко. Гости грядущей встречи способны отобрать очки у хозяев. Наши прогноз и ставка — победа «Леванте» или ничья с коэффициентом 1.77. 0

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    «Мальорка» — «Леванте». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Ла Лиги 9 июля 2020 года. Прогноз на «Мальорка» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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