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    Зацепится ли «Леганес» за очки в Эйбаре?

    «Эйбар» — «Леганес». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 9 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Леганес»
    Хавьер Авильес
    В четверг, 9 июля, в рамках 35-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле примет «Леганес». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Июля 2020 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 20:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч
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    «Эйбар»

    «Эйбар» недалеко находится от зоны вылета, на 17 месте. За четыре тура до конца чемпионата от 16 опасной строки коллектив оторвался на шесть пунктов, что еще не гарантирует ему спокойной жизни.

    После карантинной паузы «оружейники» успели провести семь матчей первенства, где смогли добиться двух победных результатов, столько же игр свели вничью и трижды проиграли.

    Два из трех поражений пришлись на последние матчи команды. Сперва в этом отрезке коллектив уступил в родных стенах 0:2 «Осасуне», а накануне состоялось минимальное фиаско от «Севильи» (0:1) в гостях.

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    • У «Эйбара» в текущей Примере 17 домашняя статистика в лиге. В 17 встречах на своей арене команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и восемь матчей проиграла, разница мячей 22:24.

    «Леганес»

    «Леганес» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице Ла Лиги. От безопасной строки команда отстает на семь пунктов, которые будет почти нереально отыграть за четыре тура.

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    «Огурцы» после рестарта одержали всего лишь одну викторию, дважды сыграли вничью и в четырех поединках потерпели фиаско.

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    Свою единственную победу в пост-карантинный период «зелено-белые» добыли как раз в минувшем туре, одолев на выезде «Эспаньол» (1:0), находящийся на самом дне турнирки.

    У «Леганеса» 16 статистика в выездных играх Примеры. За 17 матчей коллектив одержал два выигрыша, шесть раз сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 11:25.

    В первом круге «Эйбар» выиграл на выезде у «Леганеса» (2:1), в прошлом сезоне «оружейники» дома победили (1:0), а на поле «огурцов» была ничья (2:2).

    Прогноз на «Эйбар» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.55, победа «Леганеса» — 3.25, ничья — 3.15.

    У «Леганеса» осталось немного шансов на спасение. Для этого «огурцам» обязательно нужно брать очки в Эйбаре, что сделать им вполне по силам. Наш прогноз и ставка на этот поединок: Х2. 0

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    «Эйбар» — «Леганес». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 9 июля 2020 года. Прогноз на «Эйбар» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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