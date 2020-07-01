«Спортинг» — «Жил Висенте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 1 июля 2020 года

В среду, 1 июля, «Спортинг» на своем поле примет «Жил Висенте» в рамках 29-го тура португальской Примейры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Жозе Алваладе», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Спортинг» — «Жил Висенте».

«Спортинг»

Лиссабонский «Спортинг» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея на своем счету 52 очка.

«Львы» в нынешнем сезоне одержали 16 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

В июне подопечные Рубена Аморима разошлись миром с «Гимарайншом» (2:2), а также обыграли «Пасуш де Ферейра» (1:0), «Тонделу» (2:0) и «Белененсеш» (3:1).

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После травм у «Спортинга» восстанавливаются Маркос Акунья, Лусиано Виетто и Луис Фелипе.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице португальской Примейры с 33 баллами.

На счету «петухов» восемь побед, девять ничьих и 11 поражений в 28 сыгранных турах.

Этим летом команда Витора Оливейры уступила «Портимоненси» (0:1), «Фамаликану» (1:3) и «Маритиму» (1:2), а также выиграла у «Авеша» (3:0).

В лазарете «Жил Висенте» находится защитник Фернанду Фонсека.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спортинга» — 1.55, победа «Жил Висенте» — 6.50, ничья — 4.20.

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Очевидно, что «львы» пребывают в лучшей форме, ведь в четырех летних встречах они набрали 10 очков из 12 возможных.

В то же время «петухи» пополнили свой запас всего на три балла, которые были набраны во встрече с откровенным аутсайдером турнира.

Исходя из вышесказанного, ждем от лиссабонцев очередного успеха, притом триумф должен быть уверенным, учитывая домашний статус матча. Наш прогноз — «победа "Спортинга" с форой -1» за 1.90.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Спортинга" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.79. 0