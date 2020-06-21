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    Наберет ли «Динамо» очки в гостях у «Краснодара»?

    «Краснодар» — «Динамо». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Динамо»
    Николай Комличенко
    В воскресенье, 21 июня, «Краснодар» на своем поле примет «Динамо» в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июня 2020 года
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    •  Краснодар 20:00 Динамо Динамо
  • Киев
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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    «Краснодар»

    «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 41 очко.

    «Горожане» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Перед уходом на карантин «горожане» успели обыграть «Уфу» (2:0) и «Спартак» (1:0), а также уступить «Сочи» (0:2).

    После травм у «Краснодара» восстанавливаются Урош Спайич, Реми Кабелла и Ари.

    Все прогнозы на РПЛ

    Несколько дней назад Мурад Мусаев официально стал главным тренером команды, успешно сдав вступительный экзамен для обучения на лицензию категории Pro.

    «Динамо»

    Московское «Динамо» расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 30 очками.

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    • На счету «бело-синих» восемь побед, шесть ничьих и восемь поражений в 22 сыгранных турах.

    В последних мартовских матчах подопечные Кирилла Новикова обыграли «Тамбов» (1:0) и «Ахмат» (3:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» серьезных кадровых проблем нет, хотя в начале июня некоторые проблемы со здоровьем наблюдались у Николая Комличенко, Сильвестра Игбуна и Григория Морозова.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 2.05, победа «Динамо» — 3.80, ничья — 3.50.

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    Всем известно, что «горожане» традиционно сильны дома, тем более что «бело-синие» еще не забили ни одного гола на новом стадионе своего соперника.

    Однако сбрасывать со счетов подопечных Кирилла Новикова мы бы не стали. Во-первых, им тоже очень нужны очки, поскольку они борются за еврокубковую зону. Во-вторых, «Динамо» неплохо себя проявило в последних контрольных встречах, когда разгромило «Спартака» (4:1) и разошлось миром с «Локомотивом» (1:1).

    Да, «Краснодар» будет много атаковать, но «Динамо» тоже не должно отсиживаться в обороне, поэтому наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.96.

    Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 1.82. Все-таки нас настораживает тот факт, что «Краснодар» недавно уступил «Сочи» 1:4, пусть и в товарищеском матче. 0

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