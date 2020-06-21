«Краснодар» — «Динамо». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 июня 2020 года

«Краснодар»
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 41 очко.
«Горожане» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
Перед уходом на карантин «горожане» успели обыграть «Уфу» (2:0) и «Спартак» (1:0), а также уступить «Сочи» (0:2).
После травм у «Краснодара» восстанавливаются Урош Спайич, Реми Кабелла и Ари.
Несколько дней назад Мурад Мусаев официально стал главным тренером команды, успешно сдав вступительный экзамен для обучения на лицензию категории Pro.
«Динамо»
Московское «Динамо» расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 30 очками.
На счету «бело-синих» восемь побед, шесть ничьих и восемь поражений в 22 сыгранных турах.
В последних мартовских матчах подопечные Кирилла Новикова обыграли «Тамбов» (1:0) и «Ахмат» (3:2).
У «Динамо» серьезных кадровых проблем нет, хотя в начале июня некоторые проблемы со здоровьем наблюдались у Николая Комличенко, Сильвестра Игбуна и Григория Морозова.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 2.05, победа «Динамо» — 3.80, ничья — 3.50.
Всем известно, что «горожане» традиционно сильны дома, тем более что «бело-синие» еще не забили ни одного гола на новом стадионе своего соперника.
Однако сбрасывать со счетов подопечных Кирилла Новикова мы бы не стали. Во-первых, им тоже очень нужны очки, поскольку они борются за еврокубковую зону. Во-вторых, «Динамо» неплохо себя проявило в последних контрольных встречах, когда разгромило «Спартака» (4:1) и разошлось миром с «Локомотивом» (1:1).
Да, «Краснодар» будет много атаковать, но «Динамо» тоже не должно отсиживаться в обороне, поэтому наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.96.
Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 1.82. Все-таки нас настораживает тот факт, что «Краснодар» недавно уступил «Сочи» 1:4, пусть и в товарищеском матче. 0