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    «Уэска» — «Мирандес». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Сегунды 18 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Мирандес»
    Синдзи Окадзаки
    В четверг, 18 июня, в рамках 33-го тура второго испанского дивизиона «Уэска» на своей арене сыграет с «Мирандесем». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. Прогноз на «Уэска» — «Мирандес».
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Июня 2020 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 20:30 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    «Уэска»

    «Уэска» ведет в этом сезоне борьбу за повышение в классе. На данный момент команда идет в зоне плей-офф, на четвертом месте, отставая от прямого выхода на четыре пункта.

    Арагонцы вышли из незапланированного отпуска даже очень хорошо, переиграв на выезде «Малагу» со счетом 3:1, играя с 26 по 57 минуты в численном меньшинстве.

    Перед перерывом «оскенцы» в родных стенах смогли одолеть середняка «Фуэнлабраду» (2:0) и неожиданно потеряли очки с аутсайдером Сегунды — «Эстремадурой» (2:2).

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    • В 16 домашних играх текущего первенства «Уэска» добыла 12 победных результатов, дважды заканчивала матч мировыми исходами и дважды проиграла, разница мячей — 28:13.

    «Мирандес»

    «Мирандес», который навел шороху в текущем розыгрыше Кубка Испании, также претендует на выход в Примеру. Сейчас коллектив находится на седьмой строке, проигрывая два очка зоне плей-офф.

    «Кабаны» вышли победителями из двух последних проведенных матчей. Еще перед перерывом они одолели в гостях «Алькоркон» (2:1), а после рестарта в родных стенах положили на лопатки «Нумансию» (2:1).

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    • Этими викториями, «красные» смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где они трижды проиграли и четыре матча свели вничью.

    Вне родных стен «Мирандес» в текущей Сегунде выступает не особо уверенно, выиграв всего четырежды в 15 играх, еще было пять ничейных исходов и шесть поражений, разница мячей — 24:31.

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге «Мирандес» взял верх над «Уэской» со счетом 2:0.

    Прогноз на «Уэска» — «Мирандес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Мирандеса» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.55.

    Оба коллектива отличаются неплохой результативностью. Вполне возможно от этой игры ожидать обоюдных результативных ударов. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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