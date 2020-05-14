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    «Энергетик» — «Копетдаг»: гости не проиграют?

    «Энергетик» — «Копетдаг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 14 мая 2020 года

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    Прогноз на «Энергетик» — «Копетдаг»
    «Копетдаг»
    В четверг, 14 мая, в восьмом туре чемпионата Туркмении по футболу «Энергетик» на своей арене встретится с «Копетдагом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Энергетик» — «Копетдаг».

    «Энергетик»

    «Энергетик» по итогам первого круга разместился на последнем восьмом месте в турнирной таблице. В семи матчах команда смогла набрать всего пять пунктов.

    Единственную викторию в этом первенстве клуб из Мары праздновал в четвертом туре, одолев на выезде «Небитчи» со счетом 2:1, еще дважды он сыграл вничью — на выезде с предстоящим противником (0:0) и в родных стенах с «Алтын Асыром» (1:1).

    Четыре другие встречи «сине-зеленые» проиграли. Два проигрыша состоялись в последних игровых днях. Сперва они потерпели фиаско в гостях от «Ахала» (0:2) и дома от «Шагадама» (0:1) в своей последней встрече.

    На своей арене «Энергетик» в текущем сезоне дважды проиграл (по 0:1) и один поединок свел вничью (1:1).

    «Копетдаг»

    «Копетдаг» с 11 набранными пунктами разместился на третьей позиции в турнирной таблице, уступая четыре очка лидеру первенства.

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    В минувшем туре чемпионата «сине-белые» в родных стенах переиграли «Мерв» со счетом 3:1. Этой викторией коллектив прервал 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот период столичная команда сыграла на выезде 1:1 с «Алтын Асыром», а также дважды проиграла по 0:1 дома «Ахалу» и в гостях «Шагадаму».

    В выездных встречах «Копетдаг» в этом чемпионате соблюдает пока полный паритет (+1=1-1), забил два гола, пропустил — столько же.

    В прошлом сезоне «Копетдаг» трижды обыграл «Энергетик» (4:1, 3:0 и 1:0), еще в одной встрече была зафиксирована мировая (1:1).

    Прогноз на «Энергетик» — «Копетдаг»

    «Копетдаг» неплохо играет против «Энергетика» проиграв ему всего дважды за последние три сезона. Прогнозируем, что в этой игре столичный коллектив сможет разжиться баллами. Наш прогноз и ставка: Х2. 0

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    «Энергетик» — «Копетдаг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 14 мая 2020 года. Прогноз на «Энергетик» — «Копетдаг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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