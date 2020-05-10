«Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 10 мая 2020 года

В ночь с 9 на 10 мая пройдет второй финальный поединок Лига Примера — Клаусура в Никарагуа, в котором «Манагуа» примет «Реал Эстели». Встреча начнется в 04:00 по мск. Прогноз на «Манагуа» — «Реал Эстели».

«Манагуа»

Первый поединок «Манагуа» и «Реал Эстели», который прошел неделю тому назад на поле последних, победителя не выявил — 1:1. Коллективы обменялись голами в течении пяти минут по истечении часа игры.

«Львы» стали победителями регулярного чемпионата, опередив предстоящего противника на семь очков. В 18 поединках они выиграли в 13 из них при трех ничьих и двух поражениях, разница мячей — 33:15.

На полуфинальной стадии плей-офф победитель регулярку прошел «Ферретти». На выезде была ничья 0:0, а в родных стенах «Манагуа» не оставила шансов гостям — 4:2.

«Сине-желтые» не проигрывают на протяжении уже 15 матчей. В это период они одержали 10 победных результатов и пять встреч завершили мировыми исходами.

На своей территории «Манагуа» в этом сезоне выступает просто блестяще, выиграв девять встреч при одном ничейном результате, разница забитых-пропущенных — 28:10.

«Реал Эстели»

«Реал Эстели» занял второе место в регулярном первенстве, заработав в 18 поединках 35 очков, опередив третий «Дирианген» лишь по разнице мячей.

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С этим же противником «королям» как раз и пришлось играть на полуфинальной стадии плей-офф. В первой игре они на выезде обыграли конкурента (1:0), в ответной встрече расписали мировую (0:0).

Стоит отметить, что у «красно-белых» лучшая в лиге защита. За 18 матчей регулярного первенства они пропустили в свои ворота лишь 11 голов, а в плей-офф случилась пока всего одна пробоина.

В десяти гостевых встречах текущего сезона «Реал Эстели» добыл шесть викторий дважды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 13:8.

В этом регулярном сезоне в Манагуа коллективы сыграли 1:1, а в Эстели победу праздновали «львы» — 2:0.

Прогноз на «Манагуа» — «Реал Эстели»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манагуа» в основное время — 2.10, победа «Реал Эстели» — 3.15, ничья — 3.10.

Проход: «Манагуа» — 1.53; «Реал Эстели» — 2.40.

«Льве» на своей арене выступаю очень сильно, потеряв очки только в одной встрече из десяти. Прогнозируем, что бесподобная серия хозяев будет продлена, которая позволит им взять трофей. Также учитывая невысокую результативность в очных противостояний этих клубов, можно поставить и на ТМ. 0