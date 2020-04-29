«Реал Эстели» — «Дирианген». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 29 апреля 2020 года

В среду, 29 апреля, в рамках ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» дома сыграет с «Дириангеном». Игра начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Реал Эстели» — «Дирианген».

«Реал Эстели»

«Реал Эстели» финишный отрезок чемпионата провел на высоком уровне — к финишу он пришел вторым, с 35 очками обогнав третий «Дирианген» по дополнительным показателям.

От лидера ФК «Манагуа» команда отстала на семь очков. Разница голов составляет 29:11. Лучшими бомбардирами «Реала» стали мексиканец Гуарч и аргентинец Акуна, игрокам удалось забить 9 голов.

В последнем туре «Реал Эстели» обыграл 2:1 «Халапу», продлив серию без поражений до четырех матчей.

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Вторая занятая строчка в турнирной таблице дала возможность клубу из Эстели стартовать с полуфинальной стадии турнира навылет.

В первом полуфинальном матче между «Реалом» и «Дириангеном» был зафиксирован счет 1:0 в пользу Эстели.

«Дирианген»

«Черно-белым» не хватило всего 1 очка, чтобы автоматически пробиться в стадию плей-офф полуфинала Клаусуры.

Финиш регулярного чемпионата включил в себя удачные встречи с «Халапой» (0:0), «Реал Эстели» (0:0), «Реал Мадрис» (3:1).

У команды в активе 10 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Разница мячей 22:11. Лучшим снайпером команды стал Зунига, на счету игрока 5 забитых голов.

Плей-офф начался с четвертьфинала — особых проблем с «Ювентусом Манагуа» не возникло. «Дирианген» обыграл соперника со счетом 1:0 на классе, сумев воспользоваться численным большинством.

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А вот первый полуфинальный матч завершился фиаско, прервав пятиматчевую беспроигрыщную серию очных встреч с «Эстели» и пятиматчевую беспроигрышную домашнюю серию.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реал Эстели» — 2.35, победа «Дириангена» — 3.28, ничья — 2.73.

Вряд ли «Дириангену» хватит мастерства изменить ситуацию в свою пользу. Скорее всего, хозяева снова избежит поражения и первым выйдет в общенациональный финал.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,48 и «Обе забьют — нет» за 1,67. 0