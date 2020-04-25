«Энергетик» — «Алтын Асыр». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Йокары-лиги 25 апреля 2020 года

25 апреля «Энергетик» сыграет дома с чемпионом «Алтын Асыром» в рамках пятого тура туркменской Йокары-лиги. Начало встречи в 15:30 по мск. Прогноз на «Энергетик» — «Алтын Асыр».

«Энергетик»

Сейчас «Энергетик» показывает такой же результат, который был у команды в конце прошлого сезона. Она занимает 5 место. У хозяев 4 очка, благодаря пока единственной победе и ничьей.

Коллектив расписал мир с «Копетдагом» (0:0). После этого «Энергетик» дважды подряд потерпел поражение, уступив «Мерву» 1:0 и с тем же результатом проиграв «Ашхабаду».

Прошлый четвертый тур стал для хозяев удачным, поскольку они прервали неудачную серию, обыграв на выезде клуб «Небитчи».

«Алтын Асыр»

Клуб пока что не совсем проявил свои чемпионские качества, поскольку гости занимают только 4 место с пятью баллами.

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«Алтын Асыр» начал с ничейного результата, добытого в матче против «Шагадама» (1:1). После этого «связисты» победили во встрече с «Мервом» (2:0). Здесь же стоит выделить ничью с «Копетдагом» (1:1).

«Команда золотого века» выиграла титул чемпиона 4 раза подряд. В прошлом сезоне клуб набрал 63 очка, оторвавшись от «Ахала» на целых 9 пунктов.

Отметим, что «Алтын Асыр» стал лучшей командой прошлого сезона по статистике выездных выступлений, победив в 10 из 14 гостевых встреч.

Прогноз

Несмотря на свой чемпионский статус, «Алтын Асыр» пока что не демонстрирует уверенной игры. Как бы там ни было, букмекеры считают гостей полноценными фаворитами матча. На их победу они предлагают 1.40, а победу хозяев при этом оценивают в 6.40.

Скорее всего, такие коэффициенты — это следствие очных встреч, в которых «Алтын Асыр» практически всегда выходит непобедимым. За 16 матчей команда проиграла только раз. 3:0, 1:1 и 0:2 — такие результаты были зафиксированы между командами в последних противостояниях.

Гости пока не забивают больше двух голов, поэтому без лишнего риска можно поставить на «ИТ 2 меньше 2.0» за 1.61. 0