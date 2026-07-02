«Астана» не будет долго церемониться с «Женисом»

прогноз на матч 16-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 2.28

3 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Женис». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

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«Астана»

Турнирное положение: «Астана» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на скромном для себя 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Астана» на 4 очка отстает от медальной зоны. При этом команда забила всего 21 мяч в 15 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Астана» не смогла обыграть «Женис» (2:2).

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Вот только поединок с «Актобе» завершился поражением (0:2). Зато немного ранее команда переиграла павлодарский «Иртыш» (2:0).

В пяти своих последних матчах «Астана» добыла 2 победы. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Астана» все никак не может запрыгнуть в тройку. Да и победила команда всего лишь 6 раз в нынешнем чемпионате.

Притом, что «Астана» традиционно успешно противостоит «Женису». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при одном поражении. А вот в недавней очной встрече астанинцы отыгрались лишь в самой концовке.

«Женис»

Турнирное положение: Эта команда пытается закрепиться в середине таблицы. «Женис» ныне пребывает на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Женис» на 8 очков опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 18 мячей в 15 матчах. Плюс побед в активе значится всего лишь четыре.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним очком. «Женис» расписал мировую с «Астаной» (2:2).

До того команда не смогла обыграть павлодарский «Иртыш» (0:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Улытау» (1:2).

Нынче «Женис» не отличается стабильностью результатов. Команда не может добыть победу уже в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Женис» потенциально способен улучшить свои результаты. Вот только команда испытывает некоторые сложности в плане реализации: забито всего 13 мячей.

В семи поединках вне родных стен «Женис» добыл лишь шесть зачетных баллов. В активе у команды всего одна выездная победа при 6 забитых мячах.

Нет сомнений, что «Женис» едет в гости за очками. Команда уже больше года не проигрывает астанинцам, переживающим не лучшие времена.

На что ставят в матче Астана — Женис Букмекерские коэффициенты на матч Астана — Женис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.74. Ничья — в 3.55, успех соперника — в 4.85.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.06, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: «Астана» пытается подтянуться к лидирующей группе, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

2.28 Победа «Астаны» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Астана» — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Астаны» в 1-м тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.06 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Астана» — «Женис» принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.06.

Пять причин, почему ставка зайдет