3 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Женис». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на скромном для себя 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Астана» на 4 очка отстает от медальной зоны. При этом команда забила всего 21 мяч в 15 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Астана» не смогла обыграть «Женис» (2:2).
Вот только поединок с «Актобе» завершился поражением (0:2). Зато немного ранее команда переиграла павлодарский «Иртыш» (2:0).
В пяти своих последних матчах «Астана» добыла 2 победы. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Астана» все никак не может запрыгнуть в тройку. Да и победила команда всего лишь 6 раз в нынешнем чемпионате.
Притом, что «Астана» традиционно успешно противостоит «Женису». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при одном поражении. А вот в недавней очной встрече астанинцы отыгрались лишь в самой концовке.
«Женис»
Турнирное положение: Эта команда пытается закрепиться в середине таблицы. «Женис» ныне пребывает на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата.
При этом «Женис» на 8 очков опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 18 мячей в 15 матчах. Плюс побед в активе значится всего лишь четыре.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним очком. «Женис» расписал мировую с «Астаной» (2:2).
До того команда не смогла обыграть павлодарский «Иртыш» (0:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Улытау» (1:2).
Нынче «Женис» не отличается стабильностью результатов. Команда не может добыть победу уже в трех матчах кряду.
Состояние команды: «Женис» потенциально способен улучшить свои результаты. Вот только команда испытывает некоторые сложности в плане реализации: забито всего 13 мячей.
В семи поединках вне родных стен «Женис» добыл лишь шесть зачетных баллов. В активе у команды всего одна выездная победа при 6 забитых мячах.
Нет сомнений, что «Женис» едет в гости за очками. Команда уже больше года не проигрывает астанинцам, переживающим не лучшие времена.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.74. Ничья — в 3.55, успех соперника — в 4.85.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.06, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.73.
Прогноз: «Астана» пытается подтянуться к лидирующей группе, и явно начнет поединок максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Астаны» в 1-м тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.06.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Астана» дома забивает в среднем 2 гола за матч
- «Женис» не побеждал в трех последних матчах
- Приличные кондиции набрал опытнейший форвард астанинцев Марин Томасов
- «Астана» в семи домашних поединках победила 6 раз при одной ничьей
- «Женис» победил всего в одном гостевом матче из семи