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    «Феррети» и «Реал Эстели» не порадуют результативностью?

    «Феррети» — «Реал Эстели». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 6 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Феррети» — «Реал Эстели»
    «Реал Эстели»
    В 14-м туре Клаусуры Лига Примеры Никарагуа «Феррети» на своем поле сыграет с «Реал Эстели». Встреча, которая состоится 6 апреля, начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Феррети» — «Реал Эстели».

    «Феррети»

    «Ферретти» с 18 очками занимает пятое место в чемпионате Никарагуа, уступая три балла «Халапе», имея на три больше, чем шестая «Чинандега».

    «Красно-черные» за период в пять поединков смогли разжиться только тремя пунктами, которые набрали тур тому назад в домашней игре с «Чинандегой», разгромив оппонента со счетом 7:0.

    Три другие игры в этом отрезке команда проиграла. Дома была слабее ФК «Манагуа» (0:1), на выезде была повержена 0:2 «Халапой», 1:4 «Ювентус Манагуа» и 1:2 «Дириангеном» в последнем туре первенства.

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    • Шесть домашних матчей текущего чемпионата Никарагуа принесли «Феррети» три виктории, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 16:7.

    «Реал Эстели»

    «Реал Эстели» с 27 зачетными пунктами удерживает вторую строку в турнирной таблице, но третий «Дирианген» опережает только по дополнительным показателям, а лидеру уступает два пункта.

    Сыграв вничью 1:1 на выезде с ФК «Манагуа» в прошлом туре, «красно-белые» таким образом прервали серию из четырех викторий в первенстве, где был пропущен только один гол.

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    • В этот удачный отрезок «Эстели» переиграл «Халапу» (2:0), «Реал Мадрис» (4:0) и «Депортиво Лас Сабанас» (1:0), на выезде «короли» оказались сильнее «Окоталя» (2:1).

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    «Реала Эстели» в шести гостевых встречах добыл три победы при двух ничьих и одном поражении, разница забитых составляет 7:5.

    В первом круге на поле «Реал Эстели» команды сыграли 0:0, в прошлом чемпионате «Феррети» выиграл в гостях 1:0, а в другом поединке была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Феррети» — «Реал Эстели»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Эстели» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Феррети» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.15.

    «Реал Эстели» особенно в гостевых матчах в большинстве случаях играет на тотал «меньше». Скорее всего, и этот поединок будет не особо результативным. 0

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    «Феррети» — «Реал Эстели». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 6 апреля 2020 года. Прогноз на «Феррети» — «Реал Эстели». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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