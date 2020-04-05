«Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 5 апреля 2020 года

В воскресенье, 5 апреля, в стартовом поединке чемпионата Таджикистана-2020 «Куктош» на своем поле примет «Регар-ТадАЗ». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ».

«Куктош»

«Куктош» в минувшем первенстве занял шестое место из восьми команд. В 21 поединке коллектив из Рудаки набрал 27 очков, опередив ближайшего преследователя на три балла.

Всего за весь турнир «рысаки» добыли семь викторий, шесть матчей закончили мировыми исходами и восемь встреч проиграли, забить смогли 31 мяч, пропустили — 36.

Свою последнюю игру «красно-синие» провели еще в начале ноября 2019 года, обыграв на выезде в рамках таджикского чемпионата «Панджшер» (5:3), занявший последнее, 8 место.

Этой викторий «Куктош» продлил серию без поражений до трех матчей. Помимо этого выигрыша команда дома одолела «Хатлон» (2:1) и сыграла 0:0 в родных стенах с предстоящим противником.

«Регар-ТадАЗ»

«Регар-ТадАЗ» закончил предыдущий чемпионат Таджикистана на третьей позиции, набрав в 21 поединке 30 очков, что оказалось на 21 балл меньше, чем у лидера розыгрыша.

Клуб из города Турсунзаде за всю турнирную дистанцию смог победить в восьми поединках, шесть встреч завершил ничейными результатами и семь игр проиграл, разница мячей составила 31:30.

На финише турнира «металлурги» выдали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва трижды праздновали викторию, а затем дважды сыграли вничью.

Сперва в ничейный период «Регар-ТадАЗ» поделил очки на выезде с предстоящим оппонентом (0:0), а в заключительном матче сезона сыграл 0:0 на своей арене с «Хатлоном».

В прошлом чемпионате эти команды провели между собой три встречи. Раз была зафиксирована ничья (0:0), а также дважды выиграл «Регар-ТадАЗ», победив 4:3 и 5:2. Отметим, что за всю историю противостояний этих коллективов «Куктош» ни разу не смог обыграть «металлургов» (две ничьи и четыре поражения).

Прогноз на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Куктош» — 2.30, победа «Регар-ТадАЗ» — 2.90, ничья — 3.35.

Для «Регар-ТадАЗ» «Куктош» является удобным соперником. «Металлурги» еще никогда не проигрывали «рысакам». Прогнозируем, что эта тенденция продолжится. Наш прогноз и ставка: Х2. 0