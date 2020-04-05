КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовСтрасти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз «Ливерпулю» осталось дважды победить для чемпионстваЖизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛ Андреас МеллерДве подачи и 16 секунд на гол. Как в 1997 «Боруссия» Д мстила «Ювентусу»?
  • 23:01
    • Чеферин: Бельгия и те, кто хотят завершить сезон, ставят под угрозу свое участие в еврокубках
  • 22:54
    • ФИФА рекомендовала перенести все июньские матчи сборных
  • 21:59
    • «Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерам
  • 21:37
    • Дзюба: Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво
  • 17:41
    • АПЛ отложила продолжение сезона на неопределенный срок
  • 18:14
    • Прядкин: Сезон может возобновиться с первых чисел июня вплоть до середины июля
  • 14:13
    • Игуаин может вернуться в Аргентину
    Все новости спорта

    «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»: гости не проиграют?

    «Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 5 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»
    Футболисты «Регар-ТадАЗ»
    В воскресенье, 5 апреля, в стартовом поединке чемпионата Таджикистана-2020 «Куктош» на своем поле примет «Регар-ТадАЗ». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ».

    «Куктош»

    «Куктош» в минувшем первенстве занял шестое место из восьми команд. В 21 поединке коллектив из Рудаки набрал 27 очков, опередив ближайшего преследователя на три балла.

    Всего за весь турнир «рысаки» добыли семь викторий, шесть матчей закончили мировыми исходами и восемь встреч проиграли, забить смогли 31 мяч, пропустили — 36.

    Свою последнюю игру «красно-синие» провели еще в начале ноября 2019 года, обыграв на выезде в рамках таджикского чемпионата «Панджшер» (5:3), занявший последнее, 8 место.

  • Чего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом
  • Какие ошибки были сделаны?
  • 02/04/2020

    • Этой викторий «Куктош» продлил серию без поражений до трех матчей. Помимо этого выигрыша команда дома одолела «Хатлон» (2:1) и сыграла 0:0 в родных стенах с предстоящим противником.

    «Регар-ТадАЗ»

    «Регар-ТадАЗ» закончил предыдущий чемпионат Таджикистана на третьей позиции, набрав в 21 поединке 30 очков, что оказалось на 21 балл меньше, чем у лидера розыгрыша.

    Клуб из города Турсунзаде за всю турнирную дистанцию смог победить в восьми поединках, шесть встреч завершил ничейными результатами и семь игр проиграл, разница мячей составила 31:30.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    На финише турнира «металлурги» выдали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой сперва трижды праздновали викторию, а затем дважды сыграли вничью.

    Сперва в ничейный период «Регар-ТадАЗ» поделил очки на выезде с предстоящим оппонентом (0:0), а в заключительном матче сезона сыграл 0:0 на своей арене с «Хатлоном».

  • 11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубу
  • Здесь Николя Анелька, Кингсли Коман и другие
  • 02/04/2020

    • В прошлом чемпионате эти команды провели между собой три встречи. Раз была зафиксирована ничья (0:0), а также дважды выиграл «Регар-ТадАЗ», победив 4:3 и 5:2. Отметим, что за всю историю противостояний этих коллективов «Куктош» ни разу не смог обыграть «металлургов» (две ничьи и четыре поражения).

    Прогноз на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Куктош» — 2.30, победа «Регар-ТадАЗ» — 2.90, ничья — 3.35.

    Для «Регар-ТадАЗ» «Куктош» является удобным соперником. «Металлурги» еще никогда не проигрывали «рысакам». Прогнозируем, что эта тенденция продолжится. Наш прогноз и ставка: Х2. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч БАТЭ — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.51
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Окоталь — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Локомотив-Памир — Файзканд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хатлон — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рой Кин
  • Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»
    • 17:11 31/03/2020     Постер фильма «Гонка»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2
    • 01:54 02/04/2020     Футболисты «Дириангена» в масках
  • «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса
    • Вчера в 00:54
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 5 апреля 2020 года. Прогноз на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Бамиделе Джермейн Алли Футбол АПЛ на грани пиар-катастрофыКак богатейшая лига реагирует на коронавирус? Вчера в 06:180
  • 19:59
    • Матч «Витебск» — «Смолевичи» перенесен в Борисов
  • 13:58
    • «Рубин» сократил зарплаты футболистов и работников в два раза
  • 22:44
    • Рубашко: «Сочи» выступает за продолжение чемпионата
    Футболисты «Дириангена» в масках Футбол «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризисаВ стране, где спорт отражает стабильность, созданную президентом Ортегой, по-прежнему выходят на поле Вчера в 00:540
  • Экспресс дня

  • БАТЭ станет на победный путь?
  • 2.51
    •
  • 22:21
    • Нурмагомедов: Я — один из величайших бойцов в истории
  • 21:49
    • Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса
  • 21:23
    • Медведев: Пока сохраняется шанс доиграть сезон РПЛ, мы должны надеяться на это
    Паоло Росси Футбол Сперва договорные матчи, а затем такое… Хет-трик Паоло Росси в ворота бразильцевПока из-за ситуации с коронавирусом футбол приостановлен, продолжаем вспоминать о ярких поединках прошлого 02/04/2020 в 16:210
  • 21:06
    • Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ»
  • 20:57
    • Смолов: Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация
  • 20:47
    • Кокорин: У меня аренда в «Сочи» до 15 мая, дальше решать будет «Зенит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие