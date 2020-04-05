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    «Энергетик» и «Минск» снова сыграют результативно?

    «Энергетик-БГУ» — «Минск». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Высшей лиги 5 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Минск»
    Жасур Яхшибоев
    В третьем туре белорусской Высшей лиги сойдутся «Энергетик-БГУ» и «Минск». Команды сыграют 5 апреля. Начало в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Минск».

    «Энергетик-БГУ»

    После двух туров команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков благодаря двум победам подряд. Таким образом, «Энергетик-БГУ» одержал уже 3 победы подряд в чемпионате, если учитывать заслуги прошлого сезона.

    В стартовом туре хозяева уверенно переиграли БАТЭ со счетом 3:1. После этого коллектив с минимальным счетом обыграл новичка Высшей лиги «Рух» Брест (0:1).

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    В этом турнире у «Энергетика» беспроигрышная серия из семи матчей, причем пять из них оказались победными.

    «Минск»

    Коллектив на первой строчке рейтинга с шестью баллами. Клуб тоже одержал две победы, но при этом забил на 2 гола больше. Сейчас у «Минска» 6 забитых и 3 пропущенных гола.

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    • В первом туре «Минск» выиграл на выезде у «Белшины» со счетом 1:3. Во втором матче состоялось минское дерби, в котором гости с результатом 3:2 обыграли «Динамо».

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    • Если говорить о сериях, то у «Минска» имеется 4-матчевая беспроигрышная серия. Прошлый сезон клуб завершил ничьей и победой.

    Прогноз

    «Минск», на правах лидера, считается фаворитом — 3.00 против 2.33 соответственно. Что касается ничьи, то здесь дают 3.50.

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    Обе команды удачно стартовали. При этом главное отличие заключается в пропущенных мячах. У «Минска» их три, то есть больше.

    Также стоит отметить, что последние две встречи клубов в чемпионате завершались очень результативно — 3:3 и победа «Энергетика» 1:6. Рекомендуемая ставка на этот матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75. 0

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