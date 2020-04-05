КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Средняя зарплата Алли составляет 70 тыс. фунтовАПЛ на грани пиар-катастрофы Футболисты «Дириангена» в масках«Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса Паоло Росси Сперва договорные матчи, а затем такое… Хет-трик Паоло Росси в ворота бразильцев
  • 13:30
    • Агент подтвердил интерес «Реала» к полузащитнику «Наполи»
  • 13:14
    • Олимпийскую деревню в Токио могут использовать в качестве больницы
  • 12:58
    • Слуцкий: Можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса
  • 08:35
    • В РПЛ обсудят судьбу чемпионата и зарплаты игроков
  • 07:00
    • УЕФА рекомендует не завершать чемпионаты досрочно
  • 23:21
    • Роналду станет первым футболистом-миллиардером
  • 23:03
    • «Барселона» предложила голкиперу новый контракт
    Все новости спорта

    Прервет ли «Окоталь» проигрышную серию?

    «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 5 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Никарагуа Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа
    Прогноз на «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас»
    Футболист «Окоталя»
    В ночь с субботы на воскресенье в 14-м туре чемпионата Никарагуа «Окоталь» на своем поле примет «Депортиво Лас-Сабанас». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас».

    «Окоталь»

    У «Окоталя» на счету числится девять баллов, которые позволяют команде находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа.

    На данный момент у «желто-синих» 4-матчевая проигрышная серия в первенства, где они смогли забить только два гола, а пропустили — восемь.

    В этот период команда чередовала выездные поражение по 0:2 с домашними фиаско по 1:2. В гостях уступили «Дириангену» и «Реал Мадрис», в родных стенах — «Реал Эстели» и «Халапе» в последнем туре.

  • «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса
  • В стране, где спорт отражает стабильность, созданную президентом Ортегой, по-прежнему выходят на поле
  • Сегодня

    • В домашних встречах этого чемпионата «Окоталь» дважды выиграл, дважды была зафиксирована ничья и три встречи были проиграны, разница мячей — 6:6.

    «Депортиво Лас-Сабанас»

    «Депортиво Лас-Сабанас» занимает последнее место. У команды столько же очков, столько и предстоящего соперника, но разница мячей хуже.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В последнее время «трехцветные» демонстрируют как для аутсайдера неплохие результаты. В этот период они дважды сыграли вничью, раз выиграли и раз проиграли.

    Мировые состоялись в родных пенатах с «Чинандегой» и «Дириангеном» (по 1:1), поражение было в гостях от «Реал Эстели» (0:1), а одолеть удалось дома «Реал Мадрис» (2:1) в минувшем туре первенства.

  • АПЛ на грани пиар-катастрофы
  • Как богатейшая лига реагирует на коронавирус?
  • Сегодня

    • На выезде «Лас-Сабанас» выступает крайне неудачно. Из семи игр команда проиграла в шести из них при одной виктории, разница забитых и пропущенных — 4:19.

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге на поле «Депортиво Лас-Сабанас» команды сыграли 0:0, в прошлом сезоне в Окотале была ничья 1:1, а в Лас-Сабанасе победили «желто-синие» со счетом 1:0.

    Прогноз на «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Окоталя» — 1.63, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 5.15, ничья — 3.70.

    «Окоталь» находится не в лучшей форме, проиграв четыре игры подряд. Но в поединке с таким же аутсайдером должен прервать эту серию. Прогнозируем, что хозяева не проиграют и в матче будет забито несколько голов. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч БАТЭ — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.51
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Постер фильма «Гол»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 1
    • 00:49 01/04/2020     Рой Кин
  • Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»
    • 17:11 31/03/2020     Постер фильма «Гонка»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2
    • Вчера в 01:54
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 5 апреля 2020 года. Прогноз на «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» напрасно назначил Моуринью Футбол Чего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летомКакие ошибки были сделаны? Вчера в 06:490
  • 11:19
    • Клубы АПЛ отказались от идеи доиграть чемпионат в Китае
  • 11:04
    • В «Баварии» откажутся от 20 процентов зарплаты
  • 08:52
    • СМИ: УЕФА примет решение о возобновлении еврокубков в середине мая
    Постер фильма «Гонка» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2Продолжение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции Вчера в 01:540
  • Экспресс дня

  • БАТЭ станет на победный путь?
  • 2.51
    •
  • 12:46
    • Бийола не устраивает его роль в ЦСКА
  • 12:28
    • Икарди хочет покинуть ПСЖ и вернуться в Италию
  • 12:16
    • «Трактор» не будет продлевать контракт с Кейлофом
    Николя Анелька Футбол 11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубуЗдесь Николя Анелька, Кингсли Коман и другие Вчера в 13:200
  • 11:54
    • Владелец «Лидса» опроверг слухи о продаже клуба
  • 11:37
    • Бийол недоволен своим положением в ЦСКА
  • 09:56
    • Президент ФИФА считает, что коронавирус изменит мировой футбол
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие