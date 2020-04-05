«Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 5 апреля 2020 года

В ночь с субботы на воскресенье в 14-м туре чемпионата Никарагуа «Окоталь» на своем поле примет «Депортиво Лас-Сабанас». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас».

«Окоталь»

У «Окоталя» на счету числится девять баллов, которые позволяют команде находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа.

На данный момент у «желто-синих» 4-матчевая проигрышная серия в первенства, где они смогли забить только два гола, а пропустили — восемь.

В этот период команда чередовала выездные поражение по 0:2 с домашними фиаско по 1:2. В гостях уступили «Дириангену» и «Реал Мадрис», в родных стенах — «Реал Эстели» и «Халапе» в последнем туре.

В домашних встречах этого чемпионата «Окоталь» дважды выиграл, дважды была зафиксирована ничья и три встречи были проиграны, разница мячей — 6:6.

«Депортиво Лас-Сабанас»

«Депортиво Лас-Сабанас» занимает последнее место. У команды столько же очков, столько и предстоящего соперника, но разница мячей хуже.

В последнее время «трехцветные» демонстрируют как для аутсайдера неплохие результаты. В этот период они дважды сыграли вничью, раз выиграли и раз проиграли.

Мировые состоялись в родных пенатах с «Чинандегой» и «Дириангеном» (по 1:1), поражение было в гостях от «Реал Эстели» (0:1), а одолеть удалось дома «Реал Мадрис» (2:1) в минувшем туре первенства.

На выезде «Лас-Сабанас» выступает крайне неудачно. Из семи игр команда проиграла в шести из них при одной виктории, разница забитых и пропущенных — 4:19.

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В первом круге на поле «Депортиво Лас-Сабанас» команды сыграли 0:0, в прошлом сезоне в Окотале была ничья 1:1, а в Лас-Сабанасе победили «желто-синие» со счетом 1:0.

Прогноз на «Окоталь» — «Депортиво Лас-Сабанас»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Окоталя» — 1.63, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 5.15, ничья — 3.70.

«Окоталь» находится не в лучшей форме, проиграв четыре игры подряд. Но в поединке с таким же аутсайдером должен прервать эту серию. Прогнозируем, что хозяева не проиграют и в матче будет забито несколько голов. 0