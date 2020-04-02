«Чинандега» — «Хувентус Манагуа». Прогноз (к 1.71) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 2 апреля 2020 года

2 апреля пройдет 13-й игровой день в чемпионате Никарагуа, где «Чинандега» на своем поле сыграет с «Хувентус Манагуа». Начало игры — в 00:00 по мск. Прогноз на «Чинандега» — «Хувентус Манагуа».

«Чинандега»

В минувшем туре первенства «Чинандега» была разгромлена на выезде «Феретти» со счетом 0:7. Столь крупное поражение обусловлено удалением у гостей в конце первой половины игры.

Этим фиаско «красно-белые» продлили неудачную серию до четырех встреч, в которой они трижды уступили и раз сыграли вничью, состоявшаяся два тура тому назад в гостях с аутсайдером «Депортиво Лас-Сабанас» — 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Никарагуа «Чинандега» идет восьмой из десяти, имея в своем активе 12 очков. От зоны плей-офф команда отстает всего лишь на балл.

Шесть домашних матчей принесли коллективу из одноименного города три виктории, один ничейный исход и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:4.

«Хувентус Манагуа»

«Хувентус Манагуа» в прошлом туре проиграл в гостях «Халапе» со счетом 0:2. Это фиаско стало вторым для команды в последних пяти играх, уступили еще на выезде ФК «Манагуа» — 2:4.

Также была ничья в гостях с «Депортиво Окоталь» (0:0) и две домашние виктории — над «Депортиво Лас-Сабанас» (5:0) и «Ферретти» (4:1).

Все прогнозы на футбол

По итогам 12 туров «трехцветные» идут на шестой позиции, имея в своей копилке 13 пунктов. Зону не плей-офф они опережают только по дополнительным показателям.

Выездные игры не особо хорошо даются «Хувентус Манагуа» в этом чемпионате. В шести матчах было добыто две ничьи и четыре поражения, разница мячей — 3:11.

В первом круге в Манагуа команды сыграли 1:1, как и в прошлом сезоне, а в Чинандеге выиграли хозяева — 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хувентус Манагуа» — 2.10, победа «Чинандеги» — 3.10, ничья — 3.30.

Учитывая плохую выездную статистику у «Хувентус Манагуа», в этом поединке мы рекомендуем ставить на непроигрыш хозяев. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0