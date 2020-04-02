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    «Чинандега» дома не проиграет «Хувентус Манагуа»?

    «Чинандега» — «Хувентус Манагуа». Прогноз (к 1.71) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 2 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Чинандега» — «Хувентус Манагуа»
    Игрок «Хувентус Манагуа»
    2 апреля пройдет 13-й игровой день в чемпионате Никарагуа, где «Чинандега» на своем поле сыграет с «Хувентус Манагуа». Начало игры — в 00:00 по мск. Прогноз на «Чинандега» — «Хувентус Манагуа».

    «Чинандега»

    В минувшем туре первенства «Чинандега» была разгромлена на выезде «Феретти» со счетом 0:7. Столь крупное поражение обусловлено удалением у гостей в конце первой половины игры.

    Этим фиаско «красно-белые» продлили неудачную серию до четырех встреч, в которой они трижды уступили и раз сыграли вничью, состоявшаяся два тура тому назад в гостях с аутсайдером «Депортиво Лас-Сабанас» — 1:1.

    В турнирной таблице чемпионата Никарагуа «Чинандега» идет восьмой из десяти, имея в своем активе 12 очков. От зоны плей-офф команда отстает всего лишь на балл.

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    • Шесть домашних матчей принесли коллективу из одноименного города три виктории, один ничейный исход и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:4.

    «Хувентус Манагуа»

    «Хувентус Манагуа» в прошлом туре проиграл в гостях «Халапе» со счетом 0:2. Это фиаско стало вторым для команды в последних пяти играх, уступили еще на выезде ФК «Манагуа» — 2:4.

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    Также была ничья в гостях с «Депортиво Окоталь» (0:0) и две домашние виктории — над «Депортиво Лас-Сабанас» (5:0) и «Ферретти» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    По итогам 12 туров «трехцветные» идут на шестой позиции, имея в своей копилке 13 пунктов. Зону не плей-офф они опережают только по дополнительным показателям.

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    • Выездные игры не особо хорошо даются «Хувентус Манагуа» в этом чемпионате. В шести матчах было добыто две ничьи и четыре поражения, разница мячей — 3:11.

    В первом круге в Манагуа команды сыграли 1:1, как и в прошлом сезоне, а в Чинандеге выиграли хозяева — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хувентус Манагуа» — 2.10, победа «Чинандеги» — 3.10, ничья — 3.30.

    Учитывая плохую выездную статистику у «Хувентус Манагуа», в этом поединке мы рекомендуем ставить на непроигрыш хозяев. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0

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    «Чинандега» — «Хувентус Манагуа». Прогноз (к 1.71) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 2 апреля 2020 года. Прогноз на «Чинандега» — «Хувентус Манагуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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