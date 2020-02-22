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    Прервет ли «Борнмут» серию выездных поражений?

    «Бернли» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Борнмут»
    Футболисты «Борнмута»
    22 февраля на «Терф Мур» местный «Бернли» сыграет с «Борнмутом» в 27-м туре английской Премьер-лиги. игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2020 года
    Бёрнли
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    «Бернли»

    «Бернли» после 26 туров с 34 зачетными пунктами расположился на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на десять очков от зоны вылета.

    На данный момент у «бордовых» 4-матчевая беспроигрышная серия в английском первенстве, в которой они победили в трех встречах при одном ничейном исходе.

    Мировая пришлась на домашнюю игру с «Арсеналом» (0:0), победить удалось в родных стенах «Лестер» (2:1), а также на выезде «МЮ» (2:0) и «Саутгемптон» (2:1) в минувшем туре.

    Все прогнозы на АПЛ

    На «Терф Мур» в этом сезоне АПЛ «Бернли» выступает в целом неплохо, победив в шести случаях из 13, раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл (в основном лидерам), разница мячей — 16:18.

    «Борнмут»

    «Борнмут» с 26 очками разместился на 16 позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, с опережением в два пункта зоны вылета.

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    В последнее время «вишни» играют бескомпромиссно. За минувшие семь встреч первенства они добились двух побед и пять матчей проиграли.

    В 26 туре чемпионате они уступили на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2, тем самым прервав серию из двух выигрышей, где они в родных стенах переиграли «Брайтон» (3:1) и «Астон Виллу» (2:1).

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  • 17/02/2020

    • На выезде в этом розыгрыше АПЛ «Борнмут» добился трех викторий в 13 поединках, раз сыграл вничью и девять игр проиграл. Отметим, что в последних четырех гостевых встречах команда неизменно уступала.

    Игра первого круга принесла «Бернли» гостевую победу над «Борнмутом» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «бордовые» выиграли дважды — 4:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бернли» — 2.20, победа «Борнмута» — 3.75, ничья — 3.45.

    Прогнозируем, что «Борнмун», не особо хорошо выступающий в гостях, но ведущий отчаянную борьбу за выживание, все же сможет разжиться очками в Бернли. 0

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    «Бернли» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Бернли» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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