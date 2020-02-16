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    Сможет ли «Леганес» покинуть зону вылета?

    «Леганес» — «Бетис». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Леганес» — «Бетис»
    «Леганес» — домашняя команда
    В воскресенье, 16 февраля, «Леганес» будет принимать «Бетис» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Леганес»

    Хозяева находятся в зоне вылета, занимая 19-е место. У них 18 очков в активе, однако в случае победы у команды появится шанс покинуть «пропасть», обойдя «Мальорку» и «Сельту».

    Команда очень мало забивает — всего 18 голов в 23 поединках. Что касается результатов, то они разнообразны.

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    «Леганес» обыграл дома «Реал Сосьедад» 2:1. Также команда сыграла вничью с «Атлетико» (0:0), проиграв после этого «Барсе» 5:0 в Кубке Испании. Перекрыть это фиаско удалось домашней победой над «Реалом Сосьедад» — 2:1.

    Однако следом случилось выездное поражение от «Леванте» — 0:2. Стоит в целом отметить, что команда лучше играет дома, чем в гостях.

    «Бетис»

    На данный момент севильский клуб занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. По завершении 23 туров Ла Лиги эта команда имеет на своем счету 28 очков.

    Январские выступления подопечные Руби начали с ничьей в противостоянии «Алавесом» (1:1), после чего «Бетис» прошел «Португалете» в Кубке страны (3:0).

    Затем в 20 туре Примеры «зелено-белые» уверенно разобрались с «Реалом Сосьедад» (3:0), а чуть позже команда из Севильи по пенальти уступила «Райо Вальекано» в 1/16 финала Кубка (2:2, 2:4).

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    В следующей встрече Ла Лиги «Бетис» потерпел поражение от «Хетафе» на выезде (0:1). 2 февраля команда Руби не определила сильнейшего в игре с «Эйбаром» (1:1).

    Как и ожидалось, в прошлом туре «Бетис» не испугался «Барселону» на своем поле и сражался до последнего, дважды лидируя в счете. Однако избежать поражения не удалось — 2:3.

    Прогноз

    На победу «Леганеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.20, а на победу «Бетиса» — 3.05.

    Прошлый поединок команды провели еще в августе прошлого года — тогда дома «Бетис» победил со счетом 2:1. Вообще в последние сезоны команды обмениваются домашними победами.

    «Пепинерос» ведут борьбу за выживание, но дома и на выезде команда показывает совершенно разные результаты. Предлагаем поставить на победу «Леганеса» с форой 0 за 1.77. 0

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    «Леганес» — «Бетис». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Леганес» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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