«Кельн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 16 февраля 2020 года

«Кельн»
Коллектив из одноименного города принял участие в 20 матчах текущего сезона Бундеслиги. В этих встречах команда заработала 23 балла и заняла 13 место в таблице.
Минувший год «Кельн» завершил на положительной ноте. В трех поединках в рамках немецкого первенства «козлы» завоевали 9 очков.
Подопечные Маркуса Гисдоля дома взяли верх над «Байером» (2:0), после чего красно-белые оказались сильнее «Айнтрахта» (4:2) и «Вердера» (1:0).
18 января «Кельн» в родных стенах разобрался с «Вольфсбургом» (3:1), а через неделю «козлы» были разгромлены «Боруссией» Д (1:5). 2 февраля коллектив Гисдоля разнес «Фрайбург» (4:0).
«Бавария»
В 21 туре немецкого чемпионата мюнхенский коллектив завоевал 43 очка. Благодаря этому команда вернулась на первое место в таблице чемпионата.
Новый год начался для подопечных Ханса-Дитера Флика с победы над «Гертой» в Берлине (4:0). А затем «Бавария» на «Альянц Арене» разбила «Шальке» (5:0).
В первой встрече февраля красные на выезде легко разобрались с «Майнцем» (3:1). Через несколько дней мюнхенцы прошли «Хоффенхайм» в Кубке (4:3).
9 февраля «Бавария» у себя дома сыграла с «РБ Лейпцигом». В битве за первую позицию в таблице победителя не было. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.
Прогноз
На победу «Кельна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 12,0, на ничью — 7,00, а на победу «Баварии» — 1.25.
Дома «Кельн» будет играть закрыто, чтобы не влететь мюнхенцам крупно. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,75. 0