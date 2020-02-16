«Кельн» — «Бавария». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 16 февраля 2020 года

В 22 туре немецкой Бундеслиги «Кельн» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» 16 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Бавария».

«Кельн»

Коллектив из одноименного города принял участие в 20 матчах текущего сезона Бундеслиги. В этих встречах команда заработала 23 балла и заняла 13 место в таблице.

Минувший год «Кельн» завершил на положительной ноте. В трех поединках в рамках немецкого первенства «козлы» завоевали 9 очков.

Подопечные Маркуса Гисдоля дома взяли верх над «Байером» (2:0), после чего красно-белые оказались сильнее «Айнтрахта» (4:2) и «Вердера» (1:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

18 января «Кельн» в родных стенах разобрался с «Вольфсбургом» (3:1), а через неделю «козлы» были разгромлены «Боруссией» Д (1:5). 2 февраля коллектив Гисдоля разнес «Фрайбург» (4:0).

«Бавария»

В 21 туре немецкого чемпионата мюнхенский коллектив завоевал 43 очка. Благодаря этому команда вернулась на первое место в таблице чемпионата.

Новый год начался для подопечных Ханса-Дитера Флика с победы над «Гертой» в Берлине (4:0). А затем «Бавария» на «Альянц Арене» разбила «Шальке» (5:0).

В первой встрече февраля красные на выезде легко разобрались с «Майнцем» (3:1). Через несколько дней мюнхенцы прошли «Хоффенхайм» в Кубке (4:3).

9 февраля «Бавария» у себя дома сыграла с «РБ Лейпцигом». В битве за первую позицию в таблице победителя не было. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.

Прогноз

На победу «Кельна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 12,0, на ничью — 7,00, а на победу «Баварии» — 1.25.

Дома «Кельн» будет играть закрыто, чтобы не влететь мюнхенцам крупно. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,75. 0