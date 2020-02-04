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    Чем запомнится игра «Айнтрахта» и «Лейпцига» в Кубке?

    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
    Тимо Вернер
    В 1/8 финала Кубка «Германии» «Айнтрахт» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Кубок 04 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.95
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    «Айнтрахт»

    Команда из Франкфурта-на-Майне первый матч в данном турнире провела 11 августа. Тогда на стадии 1/32 этот коллектив переиграл «Мангейм» (5:3).

    В следующем раунде Кубка Германии подопечные Ади Хюттера на выезде встретились с «Санкт-Паули». Поединок на стадионе «Миллернтор» завершился победой «орлов» (2:1).

    В 2020 году «Айнтрахт» принял участие в трех матчах Бундеслиги. 18 января этот клуб одолел «Хоффенхайм» (1:2), после чего он взял верх над «РБ Лейпцигом» (2:0).

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    1 февраля коллектив из Франкфурта-на-Майне расписал мировую с «Фортуной» (1:1). В турнирной таблице чемпионата команда идет в середине с 25 баллами на счету.

    «РБ Лейпциг»

    Коллектив из Лейпцига в первой встрече в рамках Кубка Германии сыграл на выезде с «Оснабрюком». Матч 1/32 финала завершился победой «быков» (2:3).

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  • 16/01/2020

    • В 1/16 финала «РБ Лейпциг» сразился с «Вольфсбургом». На «Фольксваген Арене» подопечные Юлиана Нагельсмана легко разобрались с «волками», разгромив тех со счетом 6:1.

    А в матчах 2020 года в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» победил «Унион» (3:1), потерпел поражение от «Айнтрахта» (2:0) и расписал мировую с «Боруссией» М (2:2).

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    В турнирной таблице Бундеслиги команда Нагельсмана больше не лидирует. Сейчас она находится на втором месте с 41 баллом на счету, отставая от «Баварии» на 1 пункт.

    Прогноз

    На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,30, на ничью — 4,00, а на победу «РБ Лейпцига» — 1,99.

    Сейчас оба клуба играют нестабильно. В кубковом матче множества голов ожидать не стоит. Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,72. 0

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