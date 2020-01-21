«Астон Вилла» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года

«Астон Вилла»
Команда из Бирмингема сейчас находится в зоне вылета. В 23 матчах чемпионата Англии этот коллектив набрал 22 балла. От «Уотфорда» его отделяет всего 1 пункт.
Сейчас подопечные Дина Смита имеют проблемы с результатами. В последних шести встречах «Астон Вилле» удалось победить всего 1 раз.
И случилось это после поражения от «Уотфорда» (0:3). 1 января в гостях «львы» одержали верх над «Бернли» (2:1). А затем эта команда вылетела от «Фулхэма» из 1/32 финала Кубка Англии (1:2).
В первом матче полуфинала Кубка Лиги «Астон Вилла» не выявила сильнейшего в битве с «Лестером» (1:1). В 22 туре АПЛ подопечные Смита были разбиты «Ман Сити» (1:6), а чуть позже «львы» расписали мировую с «Брайтоном» (1:1).
«Уотфорд»
На данном этапе Премьер-лиги коллектив из одноименного города смог покинуть зону вылета. С 23 очками на счету команда находится на 17 строчке таблицы АПЛ.
Последний раз «Уотфорд» проигрывал 14 декабря. Тогда на «Энфилде» гости пропустили два гола от «Ливерпуля» (0:2). С того момента «шершни» больше никому не уступали.
В конце 2019 года подопечные Найджела Пирсона победили МЮ (2:0), расписали мировую с «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и разобрались с «Астон Виллой» (3:0).
1 января «желтая армия» одолела «Вулверхэмптон» (2:1). Затем она сыграла вничью «Транмер Роверс» в Кубке Англии (3:3). В 22 туре АПЛ «Уотфорд» был сильнее «Борнмута» (3:0), а в матче с «Тоттенхэмом» соперники не выявили победителя (0:0).
Прогноз
На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, ничья оценивается в 3,65, а победа «Уотфорда» — в 2,41.
На «Вилла Парк» хозяева, находящиеся не в лучших кондициях, постараются прервать беспроигрышную серию конкурентов в борьбе за выживание. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1 за 1,55. 0