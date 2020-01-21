«Астон Вилла» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года

В 24 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 21 января. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Уотфорд».

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема сейчас находится в зоне вылета. В 23 матчах чемпионата Англии этот коллектив набрал 22 балла. От «Уотфорда» его отделяет всего 1 пункт.

Сейчас подопечные Дина Смита имеют проблемы с результатами. В последних шести встречах «Астон Вилле» удалось победить всего 1 раз.

И случилось это после поражения от «Уотфорда» (0:3). 1 января в гостях «львы» одержали верх над «Бернли» (2:1). А затем эта команда вылетела от «Фулхэма» из 1/32 финала Кубка Англии (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

В первом матче полуфинала Кубка Лиги «Астон Вилла» не выявила сильнейшего в битве с «Лестером» (1:1). В 22 туре АПЛ подопечные Смита были разбиты «Ман Сити» (1:6), а чуть позже «львы» расписали мировую с «Брайтоном» (1:1).

«Уотфорд»

На данном этапе Премьер-лиги коллектив из одноименного города смог покинуть зону вылета. С 23 очками на счету команда находится на 17 строчке таблицы АПЛ.

Последний раз «Уотфорд» проигрывал 14 декабря. Тогда на «Энфилде» гости пропустили два гола от «Ливерпуля» (0:2). С того момента «шершни» больше никому не уступали.

В конце 2019 года подопечные Найджела Пирсона победили МЮ (2:0), расписали мировую с «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и разобрались с «Астон Виллой» (3:0).

1 января «желтая армия» одолела «Вулверхэмптон» (2:1). Затем она сыграла вничью «Транмер Роверс» в Кубке Англии (3:3). В 22 туре АПЛ «Уотфорд» был сильнее «Борнмута» (3:0), а в матче с «Тоттенхэмом» соперники не выявили победителя (0:0).

Прогноз

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, ничья оценивается в 3,65, а победа «Уотфорда» — в 2,41.

На «Вилла Парк» хозяева, находящиеся не в лучших кондициях, постараются прервать беспроигрышную серию конкурентов в борьбе за выживание. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1 за 1,55. 0