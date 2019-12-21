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    Кто окажется в зоне вылета?

    «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Саутгемптон»
    «Астон Вилла» находится над зоной вылета
    21 декабря в Бирмингеме состоится матч 18 тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Саутгемптоном». Местом проведения поединка будет стадион «Вилла Парк». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2019 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Астон Вилла»

    Бирмингемский клуб начал ноябрь с двух поражений со счетом 1:2, сначала уступив дома «Ливерпулю», затем проиграв на выезде «Вулверхэмптону», и в обоих матчах пропустив в концовке.

    Вернувшись домой, «вилланы» победили «Ньюкасл» (2:0), дважды забив до перерыва, после чего их ждала неудачная серия матчей с лидерами.

    На выезде «Астон Вилла» сначала сыграла вничью с «МЮ» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов, а затем проиграла «Челси» (1:2).

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    В предпоследнем туре «Астон Вилла» была дома разгромлена «Лестером» (1:4), а в последнем проиграла «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и занимает 17-ю строчку как раз над зоной вылета.

    Тем не менее, безвыигрышная серия во всех турнирах завершилась на четырех поединках, когда в четвертьфинале Кубка Лиги кларетовые разгромили резерв «Ливерпуля» (5:0).

    «Саутгемптон»

    Для «святых» этот матч является шансом покинуть зону вылета. На счету гостей 15 очков, при этом соперник опережает лишь по разнице мячей.

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    «Саутгемптон» проиграл 1:2 в прошлом туре «Ньюкаслу». Это поражение прервало 2-матчевую победную серию команды — с таким же счетом она обыграла «Уотфорд» и «Норвич».

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    • Неудача подстерегла коллектив и в прошлом поединке Премьер-лиги. Клуб принимал дома «Вест Хэм» и уступил 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Астон Вилла» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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