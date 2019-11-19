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    Туркменистан выиграет вторую игру кряду?

    Туркменистан — Шри-Ланка. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Туркменистан — Шри-Ланка
    Сборная Туркменистана
    Во вторник, 19 ноября, в шестом туре второго отборочного этапа ЧМ-2022 азиатской зоны сборная Туркменистана дома сыграет с командой Шри-Ланки. Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на Туркменистан — Шри-Ланка.

    Туркменистан

    Сборная Туркменистана несколько дней тому назад в Ашхабаде нанесла поражение команде Северной Корее со счетом 3:1, ведя по ходу матча в три мяча.

    Эта виктория стала второй для «изумрудных» в этом отборочном цикле к ЧМ-2022, в первом туре турнира они в гостях обыграли своего предстоящего противника — 2:0.

    Также туркмены еще две встречи проиграли. На своей территории они уступили сборной Южной Корее (0:2), а также на выезде Ливану (1:2).

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    • С шестью зачетными баллами среднеазиатская команда идет четвертой в группе H, но уступает лидеру в лице корейцев два пункта.

    Шри-Ланка

    Команда Шри-Ланки начала свой путь еще с первого квалификационного раунда, переиграв на том этапе в двухматчевом противостоянии сборную Макао — 3:0 и 0:1.

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    Но на групповом этапе островитяне пока не смогли разжиться заветными баллами, проиграв все четыре матча при этом даже не забив, и идет на последнем месте в группе Н.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Цейлонцы на своей территории были повержены туркменами (0:2), северным корейцам (0:1) и ливанцам (0:3), на выезде они разгромно уступили южным корейцам — 0:8.

    За историю противостояний этих сборных дважды побеждали туркмены (по 2:0), еще один матч закончился вничью — 2:2.

    Прогноз на Туркменистан — Шри-Ланка

    Прогнозируем, что сборная Туркменистана на своем поле крупно обыграет главного аутсайдера группы. 0

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    Туркменистан — Шри-Ланка. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года. Прогноз на Туркменистан — Шри-Ланка. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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