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    Прервет ли ЦСКА свою безвыигрышную серию выездов в Петербург?

    «Зенит» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Зенит» — ЦСКА
    ЦСКА — «Зенит»
    В субботу, 2 ноября, «Зенит» в поединке 15-го тура российской Премьер-лиги сыграет с ЦСКА. Встреча, которая пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 ЦСКА ЦСКА
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    «Зенит»

    Октябрь «Зенит» начал с победы во 2-м туре группового этапа ЛЧ на лиссабонской «Бенфикой» (3:1), пропустив единственный мяч на последних минутах, при счете 3:0.

    Затем, в рамках РПЛ питерцы на выезде победили «Урал» (3:1) и на своем поле разгромили «Ростов» (6:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Выезд в гости к «Лейпцигу» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов закончился поражением 1:2. Питерцы забили до перерыва, но дважды пропустили во втором тайме.

    В последних матчах «Зенит» в рамках РПЛ одолел в Самаре «Крылья Советов» (2:0) и на своем поле разгромил полурезервным составом «Томь» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.

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    • После 14 туров РПЛ «Зенит» с 32 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 29-7, девять голов забил Артем Дзюба, еще 4 — Сердар Азмун, 3 гола на счету Магомеда Оздоева.

    Матч из-за травм пропустят Малком и Эмануэль Маммана.

    ЦСКА

    С началом октября у ЦСКА совпало начало масштабного кризиса, начавшегося с домашнего поражения от «Эспаньола» (0:2) во втором туре группового этапа ЛЧ.

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    Затем подопечные Гончаренко без шансов уступили на своем поле «Ростову» (1:3) в рамках РПЛ. Победа вторым составом в контрольном матче с «Коломной» (5:1) утешением не стала.

    Тем более что за ней последовали упущенная на последних минутах гостевая победа над «Уфой» (1:1) в РПЛ, и два домашних поражения.

    Календарь и таблица РПЛ

    Армейцы потерпели два поражения со счетом 0:1 — от «Ференцвароша» в ЛЧ и от «Динамо» в чемпионате. И оба раза единственный мяч был забит на последних минутах.

    В последнем матче ЦСКА одержал победу над «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России — заметно уступая по игре и забив единственный мяч в компенсированное время.

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    • После 14 туров РПЛ ЦСКА с 26 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 20-13, пять голов забил Никола Влашич, еще 4 — Федор Чалов. Встречу пропустят Дзагоев и Ефремов.

    В прошлом сезоне команды обменялись победами — ЦСКА победил дома 2:0, но проиграл на выезде 1:3. В Питере ЦСКА одержал одну победу в последних 10 матчах, проиграв 6 раз.

    Прогноз

    На победу «Зенита» букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат в основное время — 3,85, а на победу ЦСКА — 5,25.

    Последний раз ЦСКА побеждал в Питере в 2011 году, к тому же «Зенит» дал отдых основному составы в кубковом матче. Прогнозируем победу подопечных Семака.

    ЦСКА хоть и проигрывает в последних матчах, но пропускает мало. Забивает, правда еще меньше. Интересны варианты ТМ 25 за 1,85 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0

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