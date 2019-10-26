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    «Ростов» вернется на правильную дорогу

    «Ростов» — «Сочи». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ростов» — «Сочи»
    Валерий Карпин
    26 октября «Ростов» будет играть с клубом «Сочи» в рамках 14 тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет на домашнем стадионе «сельмашей» «Ростов-Арене». Первый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2019 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Сочи Сочи
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.55
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    «Ростов»

    В нынешнем сезоне «Ростов» дарит хорошие впечатления. Команда Валерия Карпина прибавила в игре, особенно в плане атаки. Единственной проблемой является большое количество пропущенных голов.

    В прошлом туре эта проблема привела к разгрому, творцом которого стал «Зенит» (6:1).Этот результат откинул «сельмашей» на 4 место. Сейчас у них 26 очков. За 13 игр хозяева пропустили 21 мяч, и на данный момент разница голов составляет +3.

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    До встречи с «Зенитом» «желто-синие» показали хороший футбол, обыграв ЦСКА 1:3 и «Динамо» 3:0. Еще раньше в Кубке «Ростов» обыграл «Мордовию» 0:2.

    Также обязательно нужно отметить, что «комбайнеры» отлично выступают дома. Они выиграли 5 из 6 последних домашних поединков.

    «Сочи»

    «Сочи» постепенно опускается вниз. Команде не хватает стабильности и поэтому сейчас новичок нынешнего сезона занимает лишь 13 место с 13 очками.

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    Гости выиграли 2 из 6 последних матчей. Они разыграли ничью с «Арсеналом» в прошлом туре с результатом 1:1, а перед этим проиграли 0:2 «Крыльям». Также «сочинцы» уступили «Шиннику» в Кубке.

    За последний месяц команда выиграла лишь раз. Было это в матче с «Ахматом», где клуб обыграл соперника со счетом 2:0.

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    Прогноз

    «Ростов» явно настроится на победу. Коллектив будет играть агрессивно и регулярно атаковать. Тем более для этого у команды Карпина есть все возможности. Тот же Шомуродов, являющийся лучшим снайпером не только в составе, но и в лиге.

    Фаворитом матча считается «Ростов». На его победу мы и предлагаем поставить. Коэффициент составляет 1.62. Отметим, что на победу гостей дают 6.10, а на ничью 3.90. 0

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