«Ростов» — «Сочи». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года

26 октября «Ростов» будет играть с клубом «Сочи» в рамках 14 тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет на домашнем стадионе «сельмашей» «Ростов-Арене». Первый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Сочи».

«Ростов»

В нынешнем сезоне «Ростов» дарит хорошие впечатления. Команда Валерия Карпина прибавила в игре, особенно в плане атаки. Единственной проблемой является большое количество пропущенных голов.

В прошлом туре эта проблема привела к разгрому, творцом которого стал «Зенит» (6:1).Этот результат откинул «сельмашей» на 4 место. Сейчас у них 26 очков. За 13 игр хозяева пропустили 21 мяч, и на данный момент разница голов составляет +3.

Все прогнозы на РПЛ

До встречи с «Зенитом» «желто-синие» показали хороший футбол, обыграв ЦСКА 1:3 и «Динамо» 3:0. Еще раньше в Кубке «Ростов» обыграл «Мордовию» 0:2.

Также обязательно нужно отметить, что «комбайнеры» отлично выступают дома. Они выиграли 5 из 6 последних домашних поединков.

«Сочи»

«Сочи» постепенно опускается вниз. Команде не хватает стабильности и поэтому сейчас новичок нынешнего сезона занимает лишь 13 место с 13 очками.

Гости выиграли 2 из 6 последних матчей. Они разыграли ничью с «Арсеналом» в прошлом туре с результатом 1:1, а перед этим проиграли 0:2 «Крыльям». Также «сочинцы» уступили «Шиннику» в Кубке.

За последний месяц команда выиграла лишь раз. Было это в матче с «Ахматом», где клуб обыграл соперника со счетом 2:0.

«Курортники» редко выигрывают на выезде. Из 8 встреч они выиграли всего две, проиграв при этом 3 раза.

Прогноз

«Ростов» явно настроится на победу. Коллектив будет играть агрессивно и регулярно атаковать. Тем более для этого у команды Карпина есть все возможности. Тот же Шомуродов, являющийся лучшим снайпером не только в составе, но и в лиге.

Фаворитом матча считается «Ростов». На его победу мы и предлагаем поставить. Коэффициент составляет 1.62. Отметим, что на победу гостей дают 6.10, а на ничью 3.90. 0