«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

«Тоттенхэм»

Сейчас результаты «Тоттенхэма» нельзя считать положительными, поскольку «шпоры» в последних матчах лишь теряют очки в разных турнирах. В АПЛ эта команда с 11 баллами занимает 9 место в таблице АПЛ.

После разгрома на своем поле «Кристал Пэлас» 14 сентября (4:0) лондонцы смогли победить лишь раз.

В 1 матче группового этапа Лиги чемпионов лилейно-белые разошлись миром с «Олимпиакосом» (2:2), а в 6 туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» (2:1).

Затем в 1/16 Кубка Английской лиги подопечные Почеттино уступили «Колчестеру Юнайтед» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Спустя несколько дней лондонцы одолели «Саутгемптон» (2:1), а 1 октября команда на глазах у своих болельщиков была растоптана «Баварией» (2:7).

В прошлом туре она снова потерпела разгром — от «Брайтона» (0:3) в гостях

«Уотфорд»

«Шершни» плотно засели на дне турнирной таблицы Премьер-лиги, заработав только три очка в восьми встречах. У клуба вторая худшая оборона в АПЛ — 20 голов.

Эти зачетные пункты «Уотфорд» набрал в гостевой встрече с «Ньюкаслом» (1:1), в домашней с «Арсеналом» (2:2), где «желтой армии» удалось отыграться с 0:2. Также была ничья на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

Среди поражений стоит выделит разгром от «Ман Сити» со счетом 0:8. В предпоследнем туре «шершни» уступили в гостях «Вулверхэмптону» — 0:2.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,6. 0