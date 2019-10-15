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    Узбекистан не имеет права на ошибку в Сингапуре

    Сингапур — Узбекистан. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Сингапур — Узбекистан
    Сборная Узбекистана
    Во вторник, 15 октября, в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Сингапура дома примет национальную команду Узбекистана. Начало — в 14:45 по Москве. Прогноз на Сингапур — Узбекистан.

    Сингапур

    Сборная Сингапура в 2019 году сборная провела восемь игр, в которых она три раза выиграла, три матча свела вничью и две встречи проиграла.

    В квалификационной компании к ЧМ-2022 сингапурцы сыграли три игры, набрав в них четыре очка и идут на второй позиции группы D, уступая первой Саудовской Аравии по дополнительным показателям.

    В первом туре отбора «красные» расписали мировую с Йеменом (2:2) на своей территории, затем они взяли три балла в игре с Палестиной — 2:1 дома.

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    В третьем туре группового этапа второй квалификации Сингапур гостил в Саудовской Аравии, где крупно проиграл — 0:3.

    Узбекистан

    Сборная Узбекистана в этом году принимала участие в Кубке Азии. На групповом этапе «белые волки» сперва одолели Оман (2:1) и Туркменистан (4:0), а в последнем туре проиграли Японии (1:2) и со второго места пробились в плей-офф.

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    На первом же этапе игр на выбывание узбеки были повержены командой Австралии. Основное и дополнительное время голов не принесло, а в серии после матчевых пенальти удачливее были австралийцы.

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    • После континентального первенства дружина Вадима Абрамова провела шесть встреч, где добилась четырех викторий и два раза проиграла.

    Отборочную компанию к ЧМ-2022 команда Узбекистана начала очень неудачно, проиграв на старте турнира сборной Палестине со счетом 0:2 в гостях. Во второй своей игре она разгромила дома Йемен 5:0 и с тремя очками занимает третье место в группе D.

    Узбекистан два раза играл с Сингапуром, выиграв обе встречи — 1:0 и 7:3.

    Прогноз на Сингапур — Узбекистан

    Узбекистан, который потерял очки на старте турнира, больше не имеет права на ошибку с соперниками нижу его уровнем. Ставим на викторию гостей. 0

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    Сингапур — Узбекистан. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года. Прогноз на Сингапур — Узбекистан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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