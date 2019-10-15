Индонезия — Вьетнам. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

15 октября в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Индонезии на своем поле сыграет с командой Вьетнама. Игра начнется в 14:30 по мск. Прогноз на Индонезия — Вьетнам.

Индонезия

Национальная команда Индонезии, занимающая в 160 место в рейтинге ФИФА, из-за вмешательства государства в футбольные дела пропустила два последних отборочных турнира (к ЧМ-2018 и КА-2019).

В текущем году островитяне успели провести шесть встреч с учетом всех турниров. Начали они с выездной победы над Мьянмой (2:0), потом уступили Иордану (1:4), затем разгромили Вануату (6:0). Все эти поединки были товарищескими.

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Отборочную компанию к мировому форуму сборная Индонезии проводит крайне неудачно проиграв три игры из трех, поочередно уступив Малайзии (2:3) и Тайланду (0:3) дома, а также ОАЭ (0:5) на выезде.

Без набранных баллов индонезийцы замыкают группу G.

Вьетнам

Сборная Вьетнама на Кубке Азии-2019 смогла выйди в плей-офф, набрав только три очка на групповом этапе, переиграв Йемен (2:0).

На стадии 1/8 финала «золотые звезды» прошли Иорданию по пенальти, а в четвертьфинале они уступили команде Японии со счетом 0:1.

Летом вьетнамцы взяли участие в товарищеском кубке, где сперва обыграли Тайланд (1:0), а в финале того розыгрыша они в серии послематчевых пенальти проиграли Кюрасао.

В отборочной компании к предстоящему чемпионату мира Вьетнам сперва расписал мировую с тайландцами (0:0) в гостях, а во второй своей игре минимально одолел дома Малайзию (1:0). С четырьмя баллами вьетнамцы идут третьими в группе G.

За последние четыре встречи между этими соперниками было зафиксировано три ничейных результата и раз выиграл Вьетнам. Во всех эти поединках было забито минимум три гола.

Прогноз на Индонезия — Вьетнам

Между собой эти соперника зачастую играют очень результативно. Думаем, что и эта игра принесет парочку забитых мячей. 0