Исландия — Франция. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 11 октября 2019 года

В пятницу, 11 октября, в Рейкьявике сборная Исландии примет команду Франции в матче отборочного турнира Евро-2020. Поединок состоится на арене «Лаугардалсвёллур». Начало матча в 21:45. Прогноз на Исландия — Франция.

Исландия

На ЧМ-2018 Исландия не вышла из группы, проиграв 2 из 3 матчей, а в Лиге наций и вовсе потерпела 4 поражения, уступив Бельгии (0:3 дома, 0:2 в гостях) и Швейцарии (0:6 в гостях и 1:2 дома).

Отбор Евро-2020 Исландия начала с выездной победы над Андоррой (2:0), прервавшей из 13-матчевую безвыигрышную серию.

Во втором туре в марте исландцы на выезде были разгромлены Францией со счетом 0:4. Три из четырех мячей островитяне пропустили во втором тайме.

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В июне сборная Исландии одержала две домашние победы, обыграв Албанию (1:0) и Турцию (2:1). Все четыре мяча в этих матчах были забиты в первом тайме.

В сентябре Исландия на своем поле разгромила команду Молдавии (3:0) и на выезде уступила Албании (2:4), дважды отыгрываясь по ходу матча, но пропустив два мяча в концовке.

Сборная Исландии набрала 12 очков после 6 туров и занимает третье место в группе H, на 3 очка отставая от Турции и Франции. Разница мячей 10-9.

Франция

Французы прошли победный для себя ЧМ-2018 без поражений, выиграв шесть из семи матчей и подняв над головой заветный трофей.

В Лиге Наций «трехцветные» были менее удачливы. В компании с командами Голландии и Германии они заняли только второе место и не пробились в финальную часть турнира.

Отбор Евро-2020 французы начали с крупной гостевой победы над Молдавией (1:4). Во втором туре в марте четыре мяча Французы отгрузили Исландии (4:0).

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В июне французы дома провели контрольный матч с Боливией (2:0), после чего в отборе Евро-2020 на выезде уступили Турции (0:2) и разгромили Андорру (4:0).

В сентябре сборная Франции на своем поле разгромила сначала Албанию (4:1), а затем Молдавию (3:0).

Французы набрали 15 очков после 6 туров и идут на втором месте в группе Н, уступая Турции по дополнительным показателям. Разница мячей 19-4. Из-за трамы матч пропустит Киллиан Мбаппе.

Кроме матча 2-го тура команды встречались трижды. Франция сыграла вничью 2:2 в товарищеском матче в 2018 году и потерпела два поражения — 2:3 в товарищеском матче в 2012 года, и на Евро-2016 со счетом 2:5.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами гостей: победа сборной Франции — 1.45, победа сборной Исландии — 7.25, ничья — 4.25.

Несмотря на осечку в Турции и выбывшего Мбаппе, французы все еще остаются фаворитами и можно прогнозировать их победу на выезде.

В пяти из шести туров Франция забивала не меньше трех мячей. Можно ждать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 2.10 0