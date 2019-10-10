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    Обыграет ли ОАЭ Индонезию «всухую»?

    ОАЭ — Индонезия. Прогноз (к. 1.47) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на ОАЭ — Индонезия
    Игрок сборной ОАЭ
    10 октября в третьем туре группового этапа второго квалификационного раунда в зоне Азия сборная ОАЭ в Дубаи примет команду Индонезии. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на ОАЭ — Индонезия.

    ОАЭ

    Сборная ОАЭ в этом году стала призером чемпионата Азии, проиграв в полуфинале будущему победителю Катару со счетом 0:4. Это поражение пока является единственным в текущем году.

    На континентальном первенстве эмиратовцы на групповом этапе раз выиграли и два поединка свели вничью. В 1/8 финале переиграли Кыргыстан (3:2 ОТ), а в 1/4 финала — Австралию (1:0).

    Также «шейхи» успели провести после Кубка Азии-2019 четыре контрольных поединка, в которых трижды выиграли и один матч закончили вничью.

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    Отборочную компанию к предстоящему мировому форуму сборная ОЭА начала с волевой виктории над Малайзией (2:1) в гостях.

    Индонезия

    Команда Индонезии, занимающая в 160 место в рейтинге ФИФА, четыре раза участвовала в чемпионате Азии (всегда заканчивала выступление на групповом этапе) и раз на ЧМ (еще в далеком 1938).

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    • Из последних двух отборочных турниров к мировому форуму и континентальному первенству индонезийцы были дисквалифицированы из-за вмешательства государства в футбольные дела.

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    В 2019 году островитяне провели пять встреч, дважды победив команды ниже рейтингом в контрольных поединках и трижды уступив.

    Два из этих поражения пришлись на отборочную компанию к ЧМ-2022. Сперва они были повержены дома Малайзией со счетом 2:3, а затем также на своей территории разгромно проиграли Тайланду — 0:3.

    Прогноз на ОАЭ — Индонезия

    Прогнозируем, что призер последнего Кубка Азии на своем поле легко разделается с аутсайдером группы G. Ставим на «сухую» викторию хозяев. 0

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    ОАЭ — Индонезия. Прогноз (к. 1.47) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года. Прогноз на ОАЭ — Индонезия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.47
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