ОАЭ — Индонезия. Прогноз (к. 1.47) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

ОАЭ
Сборная ОАЭ в этом году стала призером чемпионата Азии, проиграв в полуфинале будущему победителю Катару со счетом 0:4. Это поражение пока является единственным в текущем году.
На континентальном первенстве эмиратовцы на групповом этапе раз выиграли и два поединка свели вничью. В 1/8 финале переиграли Кыргыстан (3:2 ОТ), а в 1/4 финала — Австралию (1:0).
Также «шейхи» успели провести после Кубка Азии-2019 четыре контрольных поединка, в которых трижды выиграли и один матч закончили вничью.
Отборочную компанию к предстоящему мировому форуму сборная ОЭА начала с волевой виктории над Малайзией (2:1) в гостях.
Индонезия
Команда Индонезии, занимающая в 160 место в рейтинге ФИФА, четыре раза участвовала в чемпионате Азии (всегда заканчивала выступление на групповом этапе) и раз на ЧМ (еще в далеком 1938).
Из последних двух отборочных турниров к мировому форуму и континентальному первенству индонезийцы были дисквалифицированы из-за вмешательства государства в футбольные дела.
В 2019 году островитяне провели пять встреч, дважды победив команды ниже рейтингом в контрольных поединках и трижды уступив.
Два из этих поражения пришлись на отборочную компанию к ЧМ-2022. Сперва они были повержены дома Малайзией со счетом 2:3, а затем также на своей территории разгромно проиграли Тайланду — 0:3.
Прогноз на ОАЭ — Индонезия
Прогнозируем, что призер последнего Кубка Азии на своем поле легко разделается с аутсайдером группы G. Ставим на «сухую» викторию хозяев. 0